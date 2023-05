Heftige Strafe: Wer das vor einer roten Ampel macht, muss den Führerschein abgeben

Seit Ende 2021 gelten neue Bußgelder im Straßenverkehr. Tempoverstöße etwa sind seitdem deutlich teurer. Und auch die Strafen für Falschparken und Halten in zweiter Reihe sind merklich gestiegen. Für zwei Verhaltensweisen müssen Autofahrer sogar ihren Führerschein abgeben. Zudem haben alle SUV- und Tesla-Fahrer ein Problem und wissen es oft nicht – vor allem auf der Autobahn. Es droht sogar ein Bußgeld. Dieses ist aber bei Weitem nicht so hoch, wie das, was einem droht, wenn man an einer roten Ampel Gas gibt.

Wann die doppelte Geldstrafe für Rotsünder droht

Bei roten Ampeln kennt das Gesetz keinen Spaß. Wer bei Rot die Ampel überfährt und erwischt wird, zahlt laut Bußgeldkatalog mindestens 90 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg. Bei schweren Fällen droht sogar ein Fahrverbot. Selbst, wer nur die Haltelinie überfährt und hinter ihr zum Stehen kommt, muss mit einer Strafe rechnen. Doch deutlich drakonischer wird die Strafe für alle Autofahrer, die vor der Ampel noch mal richtig aufs Gaspedal treten.

→ Sekundenschlaf und Alkohol am Steuer: Das ändert sich 2022 für Autofahrer

Wer in seinem Auto auf eine Ampel heranfährt, die von Grün auf Gelb umschaltet, sollte seinen Wagen zum Stehen bringen und die Ampel nicht mehr überqueren. Bei Missachtung drohen nach Angaben des ADAC 10 Euro Bußgeld. Wer vor der Ampel noch einmal kräftig Gas gibt und nicht mehr rechtzeitig über Gelb durchkommt, sondern die Halteleine erst bei Rot überquert, dem droht ein Bußgeld von 200 Euro. War die Ampel beim Überfahren länger als eine Sekunde Rot, gibt es neben der Geldstrafe zwei Punkte in Flensburg. Hinzu kommt: Der Führerschein ist für einen Monat weg.

Bußgeld auch bei Grünpfeil an Ampel möglich

Viele kennen inzwischen den Grünpfeil, der an der einen oder anderen Ampel angebracht ist. Dieser gestattet das Rechtsabbiegen auch bei roten Ampeln. Allerdings lässt sich immer wieder beobachten, dass Autofahrer dieses Zusatzschild als Freifahrtschein ansehen und einfach fahren, als wäre die Ampel grün. Was viele offenbar nicht wissen oder nicht wissen wollen: Man muss zunächst an der Haltelinie stoppen, bevor man rechts abbiegen darf. Wer nicht anhält, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt in Flensburg.