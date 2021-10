Neue Regel: Wer auf der Autobahn diesen Fehler macht, muss seinen Führerschein abgeben

Der Bundesrat hat vergangenen Freitag Änderungen am Bußgeldkatalog beschlossen. Wer in Zukunft zu schnell fährt oder falsch parkt, muss mit zum Teil deutlich empfindlicheren Strafen rechnen. Bei Überschreitungen der Geschwindigkeit ab 16 bis zu 20 km/h verdoppelt sich das Bußgeld von aktuell 35 auf künftig 70 Euro. Im Fokus des neuen Bußgeldkatalogs standen vor allem auch Raser, die man fortan deutlich härter bestrafen will. Wer etwa mit 91 km/h statt der erlaubten 50 km/h in der Stadt unterwegs ist, zahlt bald mindestens 400 statt heute 200 Euro. Den Führerschein darf man jedoch behalten. Es wird lediglich ein Fahrverbot für einen Monat verhängt.

„Raserei darf niemals akzeptiert werden“, sagt der ADAC zu dem neuen Beschluss. Deshalb sei die deutliche Erhöhung der Bußgelder ohne Verschärfung der Fahrverbotsgrenzen aus Sicht des ADAC ein guter Kompromiss. „Gleichzeitig muss aber sichergestellt werden, dass Kontrollen an Gefahrenstellen und damit auch das Risiko, entdeckt zu werden, erhöht werden“, fordert der Automobilclub.

Parken in zweiter Reihe wird teurer

Falschparken wird ebenfalls teurer. Wer sein Auto etwa im Halte- oder Parkverbot abstellt, zahlt in Zukunft 25 statt aktuell 15 Euro. Unberechtigtes Parken auf einem Behindertenparkplatz kostet künftig 55 statt derzeit 35 Euro. Und Parken in zweiter Reihe kann sogar mit 90 Euro zu Buche schlagen – und einem Punkt in Flensburg. Und wer einen Parkschein gelöst hat, aber nicht rechtzeitig zurück am Auto ist, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro. Bislang waren hier nur 10 Euro fällig.

Ferner müssen Auto- und Motorradfahrer mit empfindlichen Strafen rechnen, wenn sie beim Abbiegen keine Rücksicht auf Fußgänger nehmen und sie dadurch gefährden. Statt 70 muss man für ein solches Vergehen künftig 140 Euro zahlen, bekommt einen Punkt im Flensburger Fahreignungsregister und muss seinen Führerschein für einen Monat abgeben.

Ebenfalls einen Monat Fahrverbot gibt es, wenn man auf der Autobahn bei Stau keine Rettungsgasse bildet. Der Entzug des Führerscheins ist neu. Die Geldstrafe in Höhe von 200 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg bleiben unverändert. Die bekommst du auch heute schon.