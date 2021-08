“Genshin Impact”: 5 Tipps für einen siegreichen Kampf ohne Geld zu investieren

In “Genshin Impact” ist der Kampf essentiell um Haupt- und Nebenmissionen abzuschließen, an Boni und Items zu gelangen sowie deinem vermissten und entführten Zwilling näherzukommen. Dabei bietet das Game einige detaillierte Kampfstrategien und Anwendungsmöglichkeiten, die es trotz der eingeschränkten Steuerung auf dem Smartphone zu einem tollen Erlebnis machen. Auf einige dieser Kniffe weist das Spiel mal stärker und mal weniger hin. Wer sich jedoch schwer damit tut, Zeit und Ressourcen beim Spielen richtig einzusetzen und mit Fortschreiten der Story an immer stärkeren Gegnern verzweifelt, für den eignen sich die folgenden Tipps, falls er sie noch nicht ausprobiert hat. In jedem Fall ist das Game genieß- und vor allem spielbar, ohne eine Menge Geld in Charaktere oder Items zu investieren. Folgende Tipps sind nämliche ohne Investitionen und mit den Standardcharakteren zu Beginn des Spiels anwendbar.

“Elementarreaktionen” – Elemente richtig einsetzen!

Alle Kämpfe in “Genshin Impact” werden durch den Einsatz von “Elementarkunde” maßgeblich entschieden. Insgesamt gibt es sieben Elemente, welche an die sieben Götter der Regionen gebunden sind. Jeder spielbare Charakter besitzt eines dieser Elemente. Dein Team lässt sich dann aus diesen Charakteren zusammenstellen. Entscheidend für einen schnellen und gelungene Ausgang des Kampfes ist es, die Elemente deiner Charaktere und Gegner gezielt gegeneinander einzusetzen und unter anderem Elementarreaktionen hervorzurufen.

Beispielsweise ist es sehr sinnvoll das Element “Pyro”, welches auf Feuer basiert, gegen einen Gegner mit einem “Hydro”, einem Wasserelement, einzusetzen. Dabei entsteht zusätzlich die Elementarreaktion “verdampfen”, da das Pyroelement dem Hydroelement überlegen ist. Dagegen ist das Eiselememt “Cryo” dem Pyroelement überlegen. Es lassen sich so alle möglichen weiteren Kombinationen der sieben Elemente zusammenstellen. Ein geschickter Einsatz deiner Kämpfer und ihrer Elemente bietet sich also an.

Mach dir deine Umwelt zu Nutze!

“Genshin Impact” besitzt eine einzigartige und belebte Welt. Diese ist nicht nur schön anzusehen sondern hilft dir auch erheblich in deinem Kampf gegen Feinde auf dem offenen Feld weiter. Es gilt die Augen offen zu halten und mit dem zu arbeiten, was dir deine Umwelt bietet. Beispielsweise findest du fast immer eine Wasserstelle, einen Fluss oder das Meer in der Nähe von deinem Aufenthaltsort. Dorthin solltest du deine Gegner geschickt locken. Greifst du sie nun mit dem Cryo Element an sind sie eingefroren und lassen sich in Sekunden erledigen.

Genauso sorgt das Elektroelement für die Elementarreaktion “Unter Strom”, welche ebenfalls einen starken Effekt auf deine Gegner hat. Wasser ist in “Teyvat” dein größter Freund. “Lisa” als Elektro Nutzerin ist im Regen so gut wie unschlagbar. Das ein oder andere Mal weist sie dich darauf auch mit schwärmenden Aussagen über das Wetter hin. Die Augen offen halten solltest du somit jedoch überall.

Ausrüstungen und Figuren

Der Kampf gegen Hilichurle, Abgrundmagier und Co. ist in „Genshin Impact“ sehr viel einfacher, wenn deine Charaktere in einem top Zustand sind. Damit ist ihr Figurenlevel gemeint, welches sich im Menü gegen Material für Figuren EP hochstufen lässt. In Truhen und nach gemeisterten Missionen erhältst du dieses in den meisten Fällen. Ist ein Charakter so weit hochgestuft wie es geht, ist ein Aufstieg erforderlich. Auf deiner Reise durch die Welt lassen sich die Items für diesen Aufstieg schnell finden.

Vor dem Kampf sollten deine Charaktere so weit hochgestuft sein, wie es geht. Das Gleiche gilt für ihre Waffen. Andere, bessere Waffen lassen sich ebenfalls in ganz “Teyvat” finden, jedoch auch so weit durch Verstärkungen aufleveln lassen, dass sie zu mächtigen Waffen werden. Hast du so viel aufgelevelt, wie deine Taschen hergeben, bist du bereit für jeden Feind.

Das 1 x1 der Artefakte – Richtig kombinieren!

Die Möglichkeiten bei der Auswahl an Kombinationen von Artfekaten ist in “Genshin Impact” schier endlos. Sie werden in fünf Arten unterteilt, wie “Blume des Lebens”, “Feder des Todes” und mehr. Diese haben einen unterschiedlichen positiven Effekt auf eure Charaktere, sowie verschiedene Qualitätsstufen. Allgemein ist der Setbonus zu beachten. Vier Artefakte derselben Art besitzen einen größeren positiven Effekt als nur zwei. Außerdem gibt es spezielle Artefakte, die den Schaden eines jeweiligen Elements eines Charakters im Kampf erhöhen. Besonders hilfreich bei Nahkämpfern sind Artefakte mit einer hohen KT für einen kritischen Treffer. Mit einem vierteiligen Wanderarzt Set ist beispielsweise die Heilung eines Charakters extrem stark, wodurch er im Kampf nicht so schnell anfängt zu schwächeln.

Schwachstellen deiner Gegner ausnutzen

Dieser Tipp ist nicht schwer zu erraten und mit Sicherheit nicht geheim – dennoch machen viele von ihm trotzdem keinen Gebrauch. Auch wenn deine Gegner auf den ersten Blick unbeeindruckt von deinen Attacken wirken, haben sie Schwachstellen. Dies ist in den meisten Fällen der Kopf. Mit einem Fernkämpfer mit Bogen, wie “Amber”, lässt sich dieser gezielt angreifen. Bei einem Ruinenwächter ist der freiliegende Kern auf seinem Rücken ebenfalls so ein Schwachpunkt. Ungeschützt ist dieser mit einem gezielten Schuss schnell erledigt.

“Genshin Impact” lässt sich durch den ein oder anderen Kniff deutlich besser erleben. Besonders die Story macht das Spiel zu einem großen Spaß. Um diese auch weiterhin flüssig durchleben zu können ist der Sieg über immer stärkere Gegner unvermeidbar. Der ein oder andere Tipp hat dir hoffentlich geholfen. Weitere Neuigkeiten zu “Genshin Impact” und weiteren Games findest du bei uns.