Kobold-Serie von Vorwerk: Frühjahrsputz leicht gemacht 4 Minuten

Der Frühjahrsputz steht an. Dem einen wird bei dem Gedanken fast schlecht – so viel Arbeit sieht er. Der andere lehnt sich gelassen zurück. Was unterscheidet die beiden voneinander? Einer nutzt Lappen und lästigen Kabel-Staubsauger. Der andere bedient sich an den Kobold-Geräten von Vorwerk.