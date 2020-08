Vorwerk Akku-Saugwischer im Test: So gut ist der “Besserwischer” wirklich

Die Kombination aus dem Akku-Staubsauger Kobold VB100 und dem Aufsatz SPB100, vermarktet Vorwerk als „Besserwischer“. Warum? Die akkubetriebene 2-in-1-Lösung soll vieles im Haushalt, einfacher, also besser machen. Der große Vorteil ist die Zeitersparnis, denn das Gerät erledigt das Staubsaugen und das feuchte Wischen in einem. So die Theorie. Wir haben den Besserwischer in der Praxis getestet und zeigen, was die Kombination wirklich auszeichnet.

Der Kobold VB100 ist ein prämierter Akku-Staubsauger – das sagt unter anderem der Test der Stiftung Warentest, den der Kobold als Testsieger verlässt. Wir konzentrieren uns hier im Testbericht aber auf den „Besserwischer“, also die Kombi aus VB100 und SPB100 Akku-Saugwischer.

Das steckt im Besserwischer-Set von Vorwerk

Das Paket ist groß und vielversprechend, denn es steckt auch viel drin. Der Lieferumfang des Besserwischer-Sets stellt sich wie folgt auf:

Akku-Staubsauger Kobold VB100 (inklusive Saugstutz)

Akku-Saugwischer Kobold SPB100 (Aufsatz für VB100)

3 Wischtücher

1 Flasche KoboClean Reinigungsmittel (500 ml)

Ersatz-Staubsaugerbeutel

Anleitung, Ladekabel

Und so ist der Aufsatz Kobold SPB100 aufgebaut:

Kobold SPB100: Sparsam, nur nicht bei der Leistung

Der Besserwischer spart. Und das nicht zu knapp. Vor allem Zeit. Das Werbeversprechen des 2-in-1-Geräts, das zeitgleich saugt und feucht wischt, löst die Vorwerk-Kombi absolut ein.

Im Vergleich zum reinen Akku-Staubsauger, dem Kobold VB100, bringt der Akku-Saugwischer, der SPB100, ordentlich Gewicht auf den Boden. Zwei Saugstutzen, nehmen den losen Dreck auf, dazwischen liegt das Wischtuch auf der Tuchträgerplatte, die in oszillierenden Bewegungen wischt. Selbst eingetrocknete Flecken auf dem Boden schafft der Wischer spätestens beim zweiten Drüberfahren.

Ein Tipp: Beim Feuchtwischen auf der höchsten Stufe ist es ratsam, den Akku-Saugwischer rückwärts hinter sich herzuziehen, so vermeidest du Fußabdrücke auf dem frisch gewischten Boden. Das ist eine der Eigenheiten, die sich in der Bedienung vom reinen Staubsauger unterscheiden.

Wie feucht du wischst, stellst du am Aufsatz ein. Insgesamt gibt es hier drei Stufen, ebenso wie am Akku-Staubauger selbst, wo es drei Stufen zum Einstellen der Saugkraft gibt. Steht beides auf der höchsten Stufe, reicht der Akku für etwas mehr als eine halbe Stunde Saugwischen. Dazwischen muss – bei rund 60 Quadratmeter Saugwisch-Leistung – einmal der Wassertank im Akku-Saugwischer neu befüllt werden.

Damit sind wir beim zweiten Spar-Fakt: Neben Zeit spart der Einsatz des Besserwischers nämlich auch Wasser. Stell dir eine herkömmliche Wisch-Einheit in deiner Wohnung vor: Du füllst einen Putzeimer mit rund 8 bis 10 Litern Wasser und Reiniger. Am Ende kippst du das schmutzige Wischwasser weg. Beim Besserwischer wird nur das Wasser verbraucht, das im Tank ist, am Ende wird kein Überschuss weggekippt. Der Tank fasst dabei 300 ml und muss in unserem Beispiel einmal pro Runde (also nach rund 60 Quadratmetern) mit frischem Wasser und Reiniger befüllt werden.

3 Milliliter Reiniger reichen

500 Milliliter KoboClean-Reiniger im Lieferumfang klingen auf den ersten Blick nach wenig. Wichtig zu wissen ist aber, dass dieser Bodenreiniger hochkonzentriert ist: Gerade einmal 3 Milliliter reichen pro Tankfüllung. Mit der Flasche aus dem Lieferumfang kommst du also eine Weile aus. Der Deckel des kleinen Tanks fungiert gleichzeitig als integrierter Messbecher.

Nun zur eigentlichen Leistung des Besserwischers: Saugen und Wischen machen mit dem Akku-Saugwischer tatsächlich Spaß. Ob Staub, eingetrockneter Dreck, Flecken oder sogar Tierhaare. Das Gerät wird mit allem fertig. Endgegner sind lange Haare, hier muss ab und an manuell mit einem Tuch nachgewischt werden, sonst gibt es Überbleibsel. Um die Saugwisch-Leistung stetig zu optimieren, lohnt es sich außerdem, das Wischtuch zwischendurch einmal durchzuspülen oder zu wechseln. Im Standard-Lieferumfang befinden sich drei wiederverwendbare Tücher (waschbar, vor dem ersten Einsatz bei 60 °C waschen).

Gibt es auch Nachteile? Tatsächlich ist es schwer, wirkliche Contra-Punkte zu finden. Dennoch wäre einerseits das Gewicht zu nennen. Zweifelsfrei ist eine gewisse Wucht für die Arbeit notwendig. Allerdings braucht der Akku-Saugwischer eine harte Hand, sonst neigt er dazu, sich selbstständig zu machen.

Wird der Besserwischer gerade nicht genutzt oder lädt auf, liegt er nicht als Stolperfalle in der Gegend herum. Dank Einrast-Mechanik steht der Akku-Staubsauger kerzengerade auf dem Saugwischer-Aufsatz und macht eine gute und platzsparende Figur. Das grundlegende Design des VB100 ist modern, stilecht und in letzter Instanz Geschmacksache.

Der Preis: Nicht billig, aber …

Das qualitativ hochwertige Gerät beziehungsweise die Kombination hat ihren Preis: Trotz Sonderangebot kostet der Besserwischer noch 999 Euro. Salopp könnte man meinen: Viel zu teuer, wenn man es gegen einen guten Staubsauger und einen ordentlichen Wischmopp aufrechnet. Aber genau da hakt die Kobold-Erfindung ein: Sie ersetzt eben nicht nur das eine und das andere, sondern beides auf einmal. Die Zeitersparnis ist enorm. Der Wohnraum wird viel schneller und häufiger geputzt und die Wischerei ist vor allem gleichmäßig – kein Vergleich zur herkömmlichen Wischerei mit Eimer und Aufnehmer.

Der Besserwischer ist also keinesfalls billig, aber sein Geld wert. Die letzten Schwachstellen (Teppiche können zum Beispiel nicht gewischt werden) merzt Kobold mit dem Angebot zum Alleskönner-Set aus: Neben dem Akku-Saugwischer ist hier auch noch die Akku-Elektrobürste mit im Paket, die Tiefenreinheit für alle Teppich-Böden herstellt.

Das Fazit zum Besserwischer von Vorwerk

Ein teurer Spaß, der nach kurzer Zeit richtig Sinn ergibt. So lässt sich der Besserwischer von Vorwerk zusammenfassen. Die Vorteile liegen in der Zeitersparnis, der Ressourcenschonung und im flexiblen Einsatz. Durch den Akkubetrieb gibt es keinen Kabelsalat mehr.

Der Akku-Staubsauger selbst ist zudem vielseitiger verwendbar und kann dank mitgeliefertem Saugstutzen auch in engen Ecken staubsaugen.

Noch bis zum 11. Oktober gibt es das Besserwischer-Set von Kobold zum Sonderpreis für 999 Euro.

