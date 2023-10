Falschparker melden: Mit dieser Webseite in nur wenigen Sekunden

Egal, ob du nach einem langen Arbeitstag nach Hause willst oder schlicht gerade in der Innenstadt einkaufen warst. Falschparker können nicht nur auf Parkplätzen ordnungswidrig parken, sondern sie können sogar eine Feuerwehrzufahrt oder eine Ein- und Ausfahrten blockieren. Falls du dort durch musst, kann es lange dauern, bis der Falschparker endlich mal wegfährt. Im Auto sitzen bleiben und einfach nur durchgehend Hupen bewirkt selten etwas. Aber was kannst du tun? Wie kannst du einen Falschparker melden?

Falschparker melden: Was genau ist ein Falschparker?

Erst wenn du dein Fahrzeug ordnungswidrig abstellst, zählst du zu den Falschparkern. Dein Auto darf beispielsweise nicht auf einem Radweg, Gehweg oder vor einer Ein- und Ausfahrt stehen, denn dies ist nicht nur verboten, sondern es kann auch störend sein. Im schlimmsten Fall kann ein solches Verhalten sogar eine Gefahr darstellen. Aber auch wenn du auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz parkst und nicht zahlst, kannst du einen Strafzettel kassieren. Denn auch das gilt als Falschparken.

Kann Hupen auch zu Strafen führen?

Auch wenn das sofortige Hupen menschlich nachvollziehbar ist, kann es schnell problematisch werden. Denn rechtlich gesehen ist das Hupen innerorts nur gestattet, wenn eine bestimmte Gefährdung vorliegt. Falls dich jemand zugeparkt hat, kannst du ganz einfach versuchen, vorsichtig und mit viel Geduld auszuparken.

Sollte dies dich nicht möglich sein, kannst du beim Ordnungsamt oder bei der Polizei den Falschparker melden. Denn ein Fahrzeug ordnungswidrig im öffentlichen Raum abzustellen, stellt einen eindeutigen Verstoß dar. Falls dies derweil auf einem Privatgrundstück oder Privatparkplatz geschehen ist, kannst du den Falschparker abschleppen lassen. Das solltest du aber erst machen, wenn du den Halter des Autos nicht finden kannst.

Falschparker mit dieser Webseite in nur wenigen Sekunden melden

Falschparker melden: Mit dieser Webseite geht es ganz einfach

Jetzt kannst du Parksünder schnell und ganz bequem von deinem Smartphone aus melden. Die hierfür benötigte Webseite nennt sich Weg.li. In nur ein paar Minuten ist die Meldung ausgefüllt. Du musst nur ein Beweisfoto von dem Falschparker schießen und das Bild hochladen. Die Standort- und Fahrzeugdaten werden erkannt und automatisch ausgefüllt, zur Kontrolle solltest du sie jedoch auch manuell abgleichen. Nachdem du den Verstoß beschrieben hast, kannst du die Anzeige per Mail über Weg.li an das zuständige Ordnungsamt verschicken.

Geht auch zuparken?

Falschparker melden oder doch lieber zuparken? Letzteres bringt dich nicht weiter, da du dein Auto damit ebenfalls ordnungswidrig abstellst. Darüber hinaus darfst du niemanden in seiner Bewegungsfreiheit einschränken. Dem ADAC zufolge kann das Blockieren eines falsch parkenden Autos zur Strafe führen.