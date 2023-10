Die besten Sprüche für Falschparker – zum Ausdrucken

Wer kennt sie nicht: Falschparker, die sich im wahrsten Sinne des Wortes quer stellen und sowohl Passanten als auch Radlern, und sogar anderen Autofahrern den Tag vermiesen. Mal stehen sie auf dem Radweg, mal in der Einfahrt und mal auf mehreren Parkplätzen zeitgleich herum. In einigen Fällen kann man betroffene Fahrzeuge melden. Wie das geht, erfährst du in diesem Artikel. Doch manchmal hat man weder die Zeit noch die Lust, sich darum zu kümmern. Ist dem der Fall, können Sprüche für Falschparker Abhilfe schaffe und diese im Idealfall zum Umdenken bewegen.

Falschparken kann teuer werden

Möchtest du deiner Meinung Kund tun, kannst du einen der folgenden Sprüche für Falschparker bequem per Kopieren und Einfügen in beispielsweise ein Textdokument befördern und dieses im Anschluss provisorisch ausdrucken. Triffst du dann auf einen Falschparker, weißt du, was zu tun ist.

Falschparkern ist übrigens kein Kavaliersdelikt. Wer die Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO) missachtet, muss mit teils hohen Strafen rechnen. Für Parken im absoluten Halteverbot gibt es laut dem neuen Bußgeldkatalog mindestens 25 Euro Strafe, während das Knöllchen bei einer abgelaufenen Parkuhr je nach Dauer zwischen 20 und 40 Euro betragen kann. Wer sich unrechtmäßig auf einem Behindertenparkplatz niederlässt, den erwartet eine Strafzahlung von gar 55 Euro. Die Höchststrafe für Parkverstöße liegt allerdings mit 110 Euro noch einmal deutlich höher. Diese erhalten Parksünder, die ihr Auto auf einer Verkehrsinsel, einem Grünstreifen, einem Seitenstreifen oder einer Fahrradstraße geparkt, und dadurch eine Sachbeschädigung verursacht haben. Neben den Kosten wird an dieser Stelle übrigens auch ein Punkt in Flensburg fällig. Doch auch das ist noch nicht das Schlimmste. Wird das Auto abgeschleppt, können die Kosten noch einmal deutlich ansteigen. Daher ist Falschparkern auch aus finanzieller Sicht nicht gerade empfehlenswert. Sprüche für Falschparker stellen da die deutlich schmerzfreiere Alternative dar.

Sprüche für Falschparker zum Ausdrucken

Passiv-Aggressive Sprüche für Falschparker:

Schön, dass du zwei freie Parkplätze gefunden hast!

Kreativ geparkt. Hast du den Führerschein im Lotto gewonnen oder auf dem Schwarzmarkt ersteigert?

Warum parkst du so schüchtern in meiner Einfahrt? Fahr doch gleich in meine Garage.

Park nächstes Mal bitte noch näher an meinem Auto. Ich steige ohnehin lieber durch den Kofferraum ein.

Mach dir keinen Kopf. Mit 13 Jahren konnte ich auch nicht viel besser einparken.

Das wird man ja noch fragen dürfen:

Hast du Klaustrophobie oder warum steht dein Auto auf zwei Parkätzen?

Bist du LKW-Fahrer oder warst du als Kind schlecht in Geometrie?

Konntest du schon immer so mies parken oder musstest du das erst lernen?

Ist das Kunst oder kann das weg?

Falschparker-Sprüche mit etwas mehr Nachdruck:

Wenn du so bumst, wie du parkst, bekommst du ihn nie rein.

Dieser Parkplatz ist für KÖRPERLICH eingeschränkte Personen.

Schon ganz gut geparkt, für einen Blinden.

Du darfst hier nicht parken. Dummheit ist keine Behinderung.

Ein Foto von deinem geparkten Auto wäre ein gutes Werbebild für einen Optiker.

Wir möchten Falschparker aus dem menschlichen Genpool tilgen. Bitte benutze ein Kondom.

Sonstige Sprüche für Falschparker:

Meine Dreijährige malt zwar auch öfters über Linien, aber so mies geparkt hätte sie auch wieder nicht.

Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig einparken. Schreib dich nicht ab.

Auch dir kann geholfen werden! Wende dich bitte an den nächsten Fahrlehrer und/oder Optiker.

So groß, wie du glaubst, ist er nicht.

Park ruhig weiter hier, wenn du auf Felgen heimfahren möchtest.

Ich habe schon Bären auf einem Einrad besser rückwärts einparken gesehen.

