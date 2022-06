Dirty Screen Effekt - das steckt hinter den unsauberen Farben auf deinem TV

Der Dirty Screen Effekt, auch mit DSE abgekürzt, bezeichnet ein Bildartefakt, das heutzutage vordergründig LED- und LCD-Fernsehern auftritt. Auch ältere Fernsehmodelle, die noch zu Plasma-TVs zählen, können davon betroffen sein. Bei diesem Bildfehler kommt es zu einer fleckigen Darstellung, die mit unsauberen Farben einhergeht. Darunter leidet die Qualität des dargestellten Fernsehbildes.

Wie äußert sich der Dirty Screen Effekt?

Der Dirty Screen Effekt kann unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Das bekannteste Erscheinungsbild stellen dabei fleckige Fernsehbilder mit unsauberen Farben dar, denen das Bildartefakt seinen Namen verdankt. Neben Flecken können auch gleichmäßige Linien, breite Balken und einigen Fällen sogar eine sogenannte Vignettierung (eine leichte Verdunklung zu den Ecken des Fernsehbildes hin) auftreten. Entscheidend für den Dirty Screen Effekt ist, dass der Fehler an den gleichen Stellen des Bildes bestehen bleibt. Verändert sich das dargestellte Bild also, sind die dunkleren oder helleren Bereiche immer an der gleichen Stelle zu erkennen wie bei der vorherigen Darstellung.

Wie kommt der Dirty Screen Effekt zustande?

Besonders häufig tritt der Dirty Screen Effekt dort auf, wo große Farbfelder derselben Farbe auf dem Display angezeigt werden. Das können unter anderem Fußballspiele, Eishockeyspiele oder ähnliche Sportveranstaltungen sein. In diesen Fällen kann das Gras an unterschiedlichen Teilen des Bildschirms in verschiedenen Farbflecken dargestellt werden, die alle in anderen Helligkeiten auffallen. Es gibt eine Reihe von Faktoren während der Herstellungsprozesse eines Panels, die einen schmutzigen Bildschirmeffekt nach sich ziehen können. Typische Fehlerkandidaten dafür sind eine ungleichmäßige Verteilung der Hintergrundbeleuchtung oder eine unterschiedliche TFT-Umschaltung für die einzelnen Subpixel. Theoretisch kann auch eine Änderung der Leitfähigkeit sowie viele andere technische Beschaffenheit hinter dem Problem stecken können.

Sogar Transportschäden an dem jeweiligen Fernseher kommen als Ursache in Betracht. Ihnen allen ist jedoch das Leitthema gemeinsam, das sich auch bei anderen Bildartefakten häufig zeigt – eine Inkonsistenz in der finalen Ausleuchtung des Bildschirms. Die eine Ursache für den Dirty Screen Effekt gibt es also nicht, da ein ähnliches Fehlerbild durch unterschiedliche Gründe entstehen kann. Das kann auch die Reparatur eines Fernsehers mit dem Diry Screen Effekt erschweren, da viele unterschiedliche Möglichkeiten auszuschließen sind.

Kann der Dirty Screen Effekt behoben werden?

Da das Problem für den Dirty Screen Effekt in der ungleichmäßigen Ausleuchtung durch die Hintergrundbeleuchtung liegt, lässt sich das Problem am Fernseher eigenständig kaum beheben. Die Ursache liegt schlichtweg in den Hardwarekomponenten begründet, sodass der einzelne Besitzer in seinem Wohnzimmer wenig dagegen ausrichten kann. Theoretisch wäre eine Reparatur durch den Hersteller zwar möglich, das rechnet sich jedoch häufig bei günstigen Fernsehmodellen nicht. Das Ausmaß des Effektes lässt sich reduzieren, indem die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen im Fernseher gesenkt werden, aber das verschlechtert auch die gesamte Qualität des dargestellten Bildes. Wenn bei dir also ein Dirty Screen Effekt auftritt, kannst du ihn tatsächlich nur durch den Kauf eines anderen Fernsehers oder eine Reparatur wieder beseitigen.

Leider wird dieser Bildfehler wie viele ähnliche Vorfälle von Herstellern nicht als ein technischer Mangel an dem Gerät verstanden. Somit wird der Dirty Screen Effekt selten als Garantiefall behandelt. Möchtest du auf einen Austausch während deiner Garantiezeit setzen, musst du daher auf eine gewisse Kulanz beim Hersteller hoffen. Oder jedoch einen so deutlichen Fall besitzen, dass sich dahinter zweifelsohne ein erheblicher technischer Mangel verbirgt.

Welche Fernsehgeräte sind von dem Effekt betroffen?

Allgemein ist bedauerlicherweise kein LCD-Fernseher von diesem Phänomen vollständig sicher. Das Risiko bei günstigen Geräten ist jedoch höher, ähnlich wie beim auftretenden Clouding-Effekt bei Edge LED-Modellen. Auch bei hochwertigen Geräten kann es immer zu Ausnahmen kommen. Da Kunden hier jedoch mehr Geld investieren, haben die Hersteller ein größeres Interesse an einer detaillierteren Qualitätssicherung. Das Risiko, dass ein hochwertiges Modell davon betroffen ist, ist im Schnitt also geringer als bei günstigem Fernseher. Allerdings bedeutet das keineswegs, dass jedes günstiges Fernsehmodell automatisch vom Dirty Screen Effekt betroffen ist.

Ein Dirty Screen Effekt kann theoretisch auch auf einem OLED-TV auftreten, wenn es zu technischen Defekten in den einzelnen Pixeln oder der An- und Ausschaltung dieser kommt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein OLED-TV betroffen ist, ist jedoch wesentlich geringer, da es durch die einzelnen Leuchtdioden, die unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden, nicht zu den gleichen Problemen einer ungleichmäßigen Ausleuchtung kommen kann wie bei Fernsehern mit Hintergrundbeleuchtung.