5 Tricks zum Energie- und Geld sparen mit Smart Home

Beim Heizen kannst du am meisten sparen

Nirgendwo anders lässt sich mehr Energie und dadurch auch mehr Geld sparen als beim Heizen. Um deine Heizung smart zu machen, musst du nicht die komplette Heizungsanlage tauschen lassen. Viel einfacherer geht es mit smarten Thermostaten. Diese können mit wenigen Handgriffen die alten Drehregler ersetzen. Auch Fußbodenheizungen lassen sich mit einem smarten Thermostat ausstatten. Hier benötigst du jedoch möglicherweise Hilfe von einem Experten.

Eine gut geeignete Option sind die smarten Thermostate von Bosch, die wir dir in diesem Artikel vorgestellt haben. Wer es etwas schicker mag, dem können wir die Thermostate von Tado ans Herz legen, die bei meinem Kollegen Hayo und mir gute Dienste verrichten. Diese setzen jedoch bei manchen Funktionen auf ein kostenpflichtiges Abo-Modell. Im vergangenen Winter konnte ich mit diesen Thermostaten rund 35 Prozent meiner Heizkosten einsparen.

Bei klassischen Thermostaten kannst du nur auswählen, wie stark geheizt werden soll. Ist es warm genug, musst du die Heizung manuell ausschalten. Bei den smarten Thermostaten legst du hingegen eine Temperatur fest, die erreicht werden soll. Ist diese erreicht, schaltet das Thermostat den Heizkörper automatisch aus. Wenn die Temperatur wieder sinken sollte, wird er automatisch wieder angeschaltet.

Außerdem kannst du Routinen festlegen, um beispielsweise in einem kalten Raum zu Schlafen, aber bei einer wärmeren Temperatur aufzuwachen. Manche Modelle wie die von Bosch und Tado erkennen zudem, wenn du ein Fenster zum Lüften öffnest und schalten die Heizung solange automatisch aus.

Wärme im Haus behalten

Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Punkt ist der Wärmeverlust nach außen. So können sich smarte Rollos oder Rollladen pünktlich zum Sonnenuntergang schließen und die Fenster zusätzlich abdichten. Insbesondere bei älteren Fenstern bedeutet dies eine große Energie-Ersparnis. Wenn du bereits Rolläden besitzt oder welche installieren lässt, kannst du diese mit der Bosch-Rollladensteuerung smart machen. Einfacherer anzubringen, aber nicht ganz so effektiv sind smarte Innenraum-Rollos wie das batteriebetriebene Modell Kadrilj von Ikea.

Abschalten statt Standby und Stromverbrauch messen

Eine alte Regel zum Stromsparen besagt nicht genutzte Geräte vom Strom zu trennen, statt sie nur in den Standby-Modus zu versetzen. Hierbei können smarte Steckdosen und Steckdosenleisten eine Erleichterung sein. Diese werden ähnlich wie eine Zeitschaltuhr zwischen Steckdose und Stecker geschaltet und können per Schalter, App oder Zeitsteuerung geschaltet werden. Auch eine Steuerung per Sprache mit dem Google Assistant, Alexa oder Siri ist möglich.

Eine unkomplizierte Lösung ohne zusätzliche Hardware sind die Zwischenstecker und Steckdosenleisten von Meross.

Auch bei Geräten die Dauerhaft laufen müssen, kann ein smarter Zwischenstecker sinnvoll sein. So lässt sich beispielsweise der Energieverbrauch von Kühlschrank und Co. aufzeichnen und überprüfen ob sich die Anschaffung von einem neuen, energiesparenderen Modell lohnt.

Auch smartes Licht kann Strom sparen

Auch mit smarten Lampen und Leuchtmitteln kannst du Strom und damit Geld sparen. Diese brauchen zwar nicht weniger Strom als herkömmliche LED-Leuchtmittel, können aber smart geschaltet werden. So lassen sich per App Routinen einrichten. Oder du setzt auf Bewegungsmelder. Diese schalten das Licht automatisch ein, wenn du den Raum betrittst. Wenn du wieder in einen anderen Raum gehst, geht das Licht ganz von allein wieder aus – praktisch und energiesparend.

Der größte Fehler, den viele beim Einbauen von smarten Lampen und Leuchtmitteln machen ist, das nicht jeder Hausbewohner jederzeit per Smartphone oder Sprachassistent das Licht schalten möchte. Manchmal ist ein klassischer Lichtschalter eben praktischer. Wird das Licht jedoch über diesen ausgeschaltet, kann es nicht mehr per Bewegungsmelder, App oder Sprachassistent angeschaltet werden. Abhilfe schaffen hier smarte Lichtschalter. Diese können viel mehr, als nur das Licht einschalten!

Smarte Lichtschalter gibt es in unterschiedlichen Konfigurationen. Manche kannst du einfach neben den bestehenden Schaltern anbringen. Sie verfügen in der Regel über eine integrierte Batterie. Andere ersetzen die konventionellen Lichtschalter hingegen komplett.

Alles verbinden

Das Besondere an smarten Lichtschaltern ist, dass diese nicht nur das Licht steuern können. So kannst du mit einem Klick nicht nur das Licht ausschalten, sondern auch smarte Steckdosen schalten. Verlässt du den Raum, trennt der smarte Lichtschalter alle Standby-Geräte automatisch vom Strom, sodass du Geld einsparen kannst.

Auch weitere Szenarien sind denkbar: So schaltet die Aus-Taste meines smarten Lichtschalters neben der Haustür nicht nur das Licht im Flur aus, sondern gleich in der ganzen Wohnung. Außerdem drehen sich die smarten Heizkörperthermostate herunter und das Alarm-System schaltet sich ein.

Am meisten Energie und Geld kannst du mit smarten Heizkörper-Thermostaten sparen. Diese sind in wenigen Minuten installiert und zudem eine echte Erleichterung im Alltag. Mit smarten Steckdosen kannst du den Standby-Betrieb von zahlreichen Geräten beenden und so pro Jahr ebenfalls einige Euro sparen.

Fazit: Viele Möglichkeiten zum Geld sparen

Smart-Home Gadgets erleichtern nicht nur deinen Alltag, sondern können auch helfen deine Energiekosten zu senken. Auch die Installation ist in kurzer Zeit erledigt und in den meisten Fällen ohne Vorwissen möglich. So schonst du nicht nur deinem Geldbeutel, sondern tust auch etwas Gutes für die Umwelt. Mehr zum Thema Energie und Umwelt findest du in unserem Themen-Spezial.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.