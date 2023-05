5 Apps, die heutzutage ein jeder WG-Bewohner kennen sollte

Mit Freunden zusammenzuziehen, kann großartig sein. Stetig ist jemand verfügbar, der die eigenen Interessen teilt und mit dem man gemeinsame Ausflüge oder Konzertbesuche genießen kann. Doch trotz aller Vorzüge bringt das WG-Leben Schattenseiten mit sich. Zahlreiche Aufgaben warten auf einen Verantwortlichen. Auch die finanzielle Übersicht verliert sich schnell, wenn verschiedene WG-Bewohner unterschiedliche Rechnungen übernehmen. Damit der Alltagstrott nicht zu unerwünschten Spannungen führt, sind diese fünf Apps für WG-Bewohner unerlässlich.

5 Apps im WG-Leben gegen Frust und Spannungen

Das WG-Leben bringt nicht nur Vorteile, sondern auch Verpflichtungen mit sich. Nicht immer funktioniert die Verteilung von Aufgaben oder Kosten dabei reibungslos unter WG-Bewohnern. Mithilfe dieser smarten 5 Apps für WGs könntest du dir jedoch einige Streitereien untereinander ersparen.

Flatastic – die Allrounder-App für WGs

Die App Flatastic versteht sich als Allround-Talent für WGs. Sie bietet eine Vielzahl an Funktionen, die sich perfekt zum Managen einer Wohngemeinschaft anbieten. Mithilfe der smarten Finanzübersicht kannst du sämtliche Ausgaben innerhalb der WG in einer Liste zusammenfassen. Dadurch haben alle Mitbewohner stets im Blick, wer wie viel bezahlt. Zeitaufwendige monatliche Abrechnungen oder Streitgespräche über Finanzen erübrigen sich damit. Ebenso lässt sich in der App einstellen, wer für welche Aufgaben zuständig ist. Auf Wunsch erinnert sie die Betroffenen an ihre Aufgaben. Das Besondere an Flatastic ist dabei, dass sie lästige Verpflichtungen förmlich in ein Spiel verwandelt. Mitbewohner erhalten Punkte für erledigte Aufgabe und ein gemeinsames Ranking spornt dazu an, stets seinen Beitrag zum harmonischen Zusammenleben zu leisten.

Hervorragend ergänzt wird die Funktionsvielfalt durch ein Pinnwand-System, das wie ein Gruppenchat funktioniert und die Kommunikation innerhalb der WG erleichtert. Zwar haben viele heutige Wohngemeinschaften ohnehin längst Gruppenchat-Funktionen von bekannten Apps wie Whatsapp für sich entdeckt, Flatastic vereint dabei jedoch all diese Features WG-orientiert an einem Ort. Allein deshalb kann es sich lohnen, trotz eines bereits vorhandenen Chats dennoch wichtige Planungselemente mit dem WG-Allrounder festzuhalten. Du kannst die App für Android und iOS herunterladen.

Splitwise

Neigt ihr schnell dazu, die Übersicht zu verlieren, wer welche Kosten übernommen hat, ist Splitwise ein idealer Helfer. Egal, ob im WG-Alltag oder auf einer gemeinsamen Reise – du kannst Kosten jederzeit in der App erfassen und aufteilen. Besonders nützlich ist dabei die integrierte Gruppenfunktion, die ein Teilen der Rechnung gleich mit mehreren Personen ermöglicht. Bei Bedarf kannst du auch Fotos der Rechnung hinzufügen, damit alle Betroffenen stets sehen, dass die Kosten transparent unter allen aufgeteilt werden. Verwirrung darüber, wer wie viel vorgeschossen hat und wie viel Geld, wem geschuldet wird, gehören damit der Vergangenheit an. Splitwise ist für dich im Google Playstore und iOS-Store verfügbar.

Tody

Die App Tody für Android und iOS bietet sich als smarter Helfer zur Organisation von Reinigungs- und Aufräumarbeiten an. Dabei kannst du sowohl individuelle Aufgaben als auch Ziele festlegen, damit dir keine benötigte Reinigung entfällt. Sie bietet nicht nur einen Modus für Einzelpersonen, sondern auch einen integrierten WG-Modus. Mit diesem können Aufgaben nicht nur unter den Mitbewohnern verteilt werden, der aktuelle Fortschritt lässt sich auch jederzeit einsehen. So werden alle WG-Bewohner fair in die Verantwortung genommen, sich um die Sauberkeit der Wohnung zu kümmern.

100 Tipps für das Putzen

Putzen gehört wohl für niemanden zur Lieblingsaufgabe. Noch anstrengender wird es jedoch, wenn man sich Verschmutzungen gegenübersieht, die sich einfach nicht lösen wollen. Bevor du dem Problem mit verschiedenen teuren Chemiekeulen zu Leibe rückst, solltest du „100 Tipps für das Putzen“ eine Chance geben. Die App stellt dir zahlreiche Tipps und Hausmittel zur Schmutzbeseitigung zur Verfügung. Alles, was du für viele der cleveren Putzmittel benötigst, hast du dabei bereits in deiner heimischen Vorratskammer. So lässt sich für viele Verschmutzungen schnell und günstig eine passende Lösung zusammenmischen.

Da die App dazu auf verschiedenen Kategorien wie Bad, Küchen, Fußboden oder Möbel setzt, kannst du dich zügig darin zurechtfinden. Oberhalb der alphabetisch sortierten Putztipps findest du eine Auflistung aller Putzutensilien, die du benötigst. Solltest du bei der ersten Nutzung also nicht alles verfügbar haben, kannst du mit einem Einkauf die fehlenden Hilfsmittel besorgen. Der smarte Putzassistent ist sowohl für iOS als auch Android erhältlich.

HNGRY

Gemeinsame Einkäufe und Vorräte in deiner WG lassen sich mit HNGRY einfach organisieren. Im Gegensatz zu anderen smarten Einkaufshelfern lernt die App dabei stetig dazu und versorgt dich mit cleveren Einkaufsvorschlägen, die zu euren Essgewohnheiten passen. Da sich die Einkaufsliste von HNGRY beliebig viele Personen teilen können, lässt sie sich ideal als WG-App nutzen. Informationen werden in Echtzeit mit HNGRY aktualisiert. Für eine bessere Nachverfolgung kannst du auch einsehen, wer die Liste bearbeitet hat. So lassen sich Missverständnisse oder Doppelkäufe ausschließen. Dank der praktischen Notizfunktion kannst du zu jedem Produkt weitere Details ergänzen – sei es eine benötigte Menge, eine bestimmte Marke oder ein Produktfoto.

HNGRY legt mithilfe der Einkaufsliste dabei automatisch eine Vorratshilfe für dich an und sagt dir, welche Produkte sich noch bei dir zu Hause befinden sollten. Dazu stellt dir die App zahlreiche Hilfestellungen zur Verfügung, wie du deine Lebensmittel am besten lagerst. So halten sich Zutaten möglichst lang und ihr müsst weniger Lebensmittel wegwerfen. Auch diese App kannst du sowohl im Google Playstore als auch im Apple Store finden.