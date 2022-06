3 Tipps zum Handy reinigen: So reinigst du dein Smartphone wie ein Profi Simone Warnke , Hayo Lücke 5 Minuten

Dein Handy ist überall dabei: auf dem Klo, in der Bahn oder in der Küche. Keimfrei sind Display und Gehäuse also keineswegs. Wie du dein Smartphone dennoch keim- und virenfrei in Coronazeiten hältst, zeigen wir dir mit diesen drei Tipps.