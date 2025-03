Umfrage zieht Bilanz: So viele sind mit Umstieg auf Wärmepumpe glücklich Lisa-Marie Karzick 3 Minuten

In eine Wärmepumpe zu investieren, ist keine kleine Anschaffung, die gut überlegt sein will. Viele Menschen zweifeln noch immer am Umstieg auf die effizienten Heizsysteme. Umso wertvoller sind daher die Meinungen von Menschen, die diesen Sprung gewagt haben – und ihn offensichtlich nicht bereuen.