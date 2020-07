Gerade bei eher günstigen Smartphones ist die Verlockung groß: Die USB-Buchse hat nach einem Jahr einen Wackelkontakt? – Neu kaufen und gut ist. Was für den Geldbeutel womöglich verkraftbarer ist, schadet der Umwelt umso mehr. Die Lösung: Reparieren lassen ist deutlich nachhaltiger.

Xiaomi-Angebote bei repamo.com

Unser Reparatur-Partner repamo.com hat mittlerweile auch Reparatur-Leistungen für zahlreiche Xiaomi-Smartphones im Angebot. Das Besondere dabei: Die Experten bei repamo.com nutzen Originalteile und zertifizierte Ersatzkomponenten zur Reparatur. Du bist hier völlig auf der sicheren Seite. Obendrein gibt es auf die Reparatur selbst nochmal 12 Monate Garantie.

Auf repamo.com kannst du bei der Reparatur zwischen verschiedenen Xiaomi-Smartphones wählen, ist dein Gerät nicht dabei, kannst du die Reparatur einfach über das Kontaktformular anfragen. Klar ist, auch wenn es nachhaltiger wäre, ein Smartphone reparieren zu lassen, sollte die Reparatur nicht teurer sein, als ein etwaiger Neukauf. Hier läufst du dank transparenter Preisangabe aber keine Gefahr. Kostenfallen lauern nicht.

Beim Xiaomi Pocophone F1 kostet der Display-Austausch 119 Euro, ein Akkutausch kostet 69 Euro. Auch ältere Flaggschiffe, wie das Xiaomi Mi 8 können mit einem Akkutausch für 69 Euro wieder richtig flott gemacht werden. Was viele nämlich nicht wissen: Ein defekter oder alter Akku hat nicht nur Auswirkungen auf die Akkulaufzeit des Smartphones, sondern auch auf die Performance und Leistungsfähigkeit. Somit kann ein Akkutausch wahre Wunder vollbringen.

In unserem Datenblatt-Bereich findest du im Reiter „Reparatur“ bereits alle Leistungen, die repamo.com für dein Smartphone anbietet und kannst die Reparatur direkt beauftragen.

Extrakosten? Fehlanzeige

Wie erwähnt, sind die Preise von vornherein festgelegt. Eine böse Überraschung wartet also nicht auf dich. Neben der von Experten durchgeführten Reparatur samt Funktions-Überprüfung übernimmt repamo.com auch die Kosten für die Lieferung – und zwar für beide Wege. Du erteilst den Reparatur-Auftrag online auf repamo.com, druckst dir ein Paketlabel aus und verschickst das Handy für dich kostenlos an die Reparatur-Werkstatt in Hartmannsdorf – dein Handy bleibt also in Deutschland.

→ Jetzt Reparatur bei repamo.com in Auftrag geben

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.