Xiaomi: Mit diesem Trick bekommst du Android 15 schon jetzt

Im Gegensatz zu Samsung, wo sich das Android 15 Update noch bis ins kommende Jahr verzögert, hat der Rollout bei Xiaomi nun begonnen. Bei mindestens vier Modellen haben Nutzer gemeldet, dass das große Update bereits eingetroffen ist. Jedoch wird es scheinbar nur ausgewählten Nutzern angezeigt. Doch mit einem simplen Trick kannst du Android 15 bereits jetzt installieren.

Diese Xiaomi-Smartphones bekommen Android 15

Xiaomi hält sich für gewohnt bedeckt, wenn es um konkrete Update-Pläne geht. So hat man lediglich eine Liste veröffentlicht, welche Smartphone-Modelle bis spätestens Ende März 2025 mit dem Update rechnen können. Hierbei handelt es sich um folgende Modelle:

Die ersten Modelle von dieser Liste können sich bereits jetzt über das Update freuen. Gleich vier Modelle sind bereits durch Nutzer bestätigt, welche das Update schon erhalten haben. Hierbei handelt es sich um das Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 sowie das Xiaomi 14T Pro.

Xiaomi verteilt das Update auf Android 15 nicht zeitgleich an alle Nutzer eines Modells, sondern gestaffelt. Möchtest du nicht warten, kannst du zu einem simplen Trick greifen. Schaue dafür zuerst in den Einstellungen nach, ob dir das Update angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, gehe in der Einstellungen-App auf „weitere Einstellungen“ → „Region“ und stelle deine Region auf Indien. Die Sprache bleibt dabei auf Deutsch eingestellt. Wenn du nun das Smartphone neu startest, sollte dir das Update angezeigt werden. Nach dem Update kannst du die Region einfach wieder auf Deutschland zurückstellen.

Wie vor jedem Update hier noch einmal der Hinweis, dich zu vergewissern, dass du über ein aktuelles Backup deiner Daten und Fotos verfügst. Zwar gehen bei dem Update keine Daten verloren, aber es kann immer zu Fehlern oder einem defekten Gerät kommen. Nicht nur während eines Updates.

Was erwartet dich mit Android 15?

Android 15 selbst bringt hauptsächlich Sicherheitsverbesserungen und kaum sichtbare Funktionen für die Nutzer. Doch Xiaomis Nutzeroberfläche HyperOS 2 kann mit einem neuen Benachrichtigungs- und Kontrollzentrum aufwarten. Außerdem gibt es neue KI-Funktionen sowie Performance-Optimierungen.