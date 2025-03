Gemini gewinnt Oberhand: Google entfernt diese Funktion aus Android

Immer mehr hat Google Gemini mit dem Android-Ökosystem verwoben und teilte der KI neue Funktionen zu. In Zuge dessen übernahm Gemini auch mehr Funktionen von Google Assistant. Während der klassische digitale Assistent noch auf vielen Telefonen verfügbar ist, hat Google bestätigt, dass es den Assistant im Laufe dieses Jahres offiziell einstellen wird.

Google stellt den Assistant zugunsten von Gemini ein

In einem kürzlich veröffentlichten Blog-Beitrag kündigte Google an, dass der Google Assistant für die meisten Geräte eingestellt wird. Das bedeutet, dass Nutzer im Laufe dieses Jahres nicht mehr in der Lage sein werden, ihn herunterzuladen oder darauf zuzugreifen. Das Unternehmen nannte bislang keinen genauen Zeitplan, wann der Google Assistant nicht mehr verfügbar sein wird. Nutzer will man jedoch rechtzeitig informieren.

Auch wenn diese Änderung für einige überraschend kommt, wurde sie bereits seit einiger Zeit erwartet. Verschiedene Entwicklungen haben angedeutet, dass Gemini irgendwann Google Assistant ersetzt. Bis der Assistant offiziell eingestellt wird, können Nutzer weiterhin auf den alten digitalen Assistenten zugreifen und ihn auf ihren Geräten verwenden.

Google Assistant wird für einige weiterhin existieren

Der Google Assistant verschwindet jedoch nicht komplett. Geräte mit Android 9.0 oder früher oder solche, die nicht die Mindestanforderungen an die Hardware von Gemini erfüllen (2 GB RAM oder mehr), werden weiterhin auf den klassischen Assistant zurückgreifen können. Er wird zwar keine großen neuen Funktionen erhalten, aber Google hat kleinere Verbesserungen versprochen, um jene Nutzer zu unterstützen, die weiterhin auf ihn angewiesen sind.

Samsungs Galaxy A35 mit KI-aktiviertem Gboard

Google hat Gemini aktiv verbessert und neue Funktionen wie die App-übergreifende Unterstützung für Samsung und OnePlus, den Aufruf des Sperrbildschirms und native Gesten ähnlich dem Assistant hinzugefügt. Kürzlich weitete man nicht nur die Deep-Research-Funktionen auf eine größere Gruppe von Gemini-Nutzern aus. Darüber hinaus sollen weitere Auswahloptionen verschiedener KI-Modelle sowie Gemini Live dazukommen.

Gemini nicht nur für Smartphones

Für die meisten Android-Hersteller hat Google die Umstellung auf Gemini bereits eingeleitet. Pixel-, Samsung- und Motorola-Geräte verfügen nun standardmäßig über den fortschrittlicheren KI-Assistenten, während Nutzer anderer Geräte die Gemini-App möglicherweise manuell installieren müssen, um darauf zuzugreifen.

Google macht nicht bei Smartphones halt. Das Unternehmen hat Pläne angekündigt, die KI-Funktionen von Gemini auf Tablets, Fahrzeuge mit Android Auto und Wearables wie Smartwatches (Wear OS) und Kopfhörer zu übertragen.

Darüber hinaus sollen auch Smart-Home-Geräte wie Lautsprecher und Displays eine Gemini-Integration erhalten. Google TV hat bereits mit der Einführung von Gemini-gestützter Content-Kuration begonnen und signalisiert damit eine breitere Ausweitung der KI-gesteuerten Funktionen im gesamten Google-Ökosystem.