Superhelden-Fans kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Diese Superheldin, genauer gesagt, kommt direkt aus dem DC-Universum und kämpft in gleich zwei Filmen gegen das Böse. Die Rede ist von Wonder Woman, die zu Amazon Prime Video zurückkehrt.

„Wonder Woman“ und „Wonder Woman 1984“: Binge-Watching vorprogrammiert

Die Amazone Diane (Gal Gadot) kommt von der Insel Themyscira, auf der ausschließlich Frauen regieren. Männer? Fehlanzeige. Dennoch herrschen im trügerischen Paradies Machtkämpfe zwischen den Frauen. So muss Diane schon als Kind ihr Talent beim Kämpfen unter Beweis stellen. Eines Tages dringt die Außenwelt auf die Amazonen-Insel und der gestrandete Pilot Steve (Chris Pine) berichtet von einem Krieg, der in der Menschenwelt tobt. Ist das das Werk des verbannten Gottes Ares? Kurzerhand folgt Diane Steve in die Welt der Menschen. Ausgestattet mit besonderen Gaben zieht sie aus, um Ares im Schlachtgetümmel zu suchen.

„Wonder Woman 1984“ spielt nach „Wonder Woman“ und bringt die Superheldin auf die Leinwand zurück. Auch nach der Schlacht in der Menschenwelt kämpft Wonder Woman (Gal Gadot) weiterhin gegen das Böse und die Gefahren in der Welt an. Dabei wird sie immer wieder von dem Tod Steves zurückgeworfen. Das ändert sich jedoch, als sie von der leitenden Anthropologin Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig) vom Smithsonian Institute um Hilfe gebeten wird. Diane hilft bei der Analyse wichtiger Artefakte. Eines erregt dabei ihre besondere Aufmerksamkeit, da es magische Gaben zu besitzen scheint. Plötzlich erscheint auch Steve wieder in ihrem Leben. Ob das Artefakt etwas damit zu tun hat?

Wo kannst du die Superheldin sehen?

Sowohl „Wonder Woman“ als auch „Wonder Woman 1984“ sind ab sofort im Abo von Amazon Prime Video enthalten. Zusatzkosten fallen nicht an. Kam der erste Film 2017 raus, erschien letzterer 2021 in den Kinos. Damit ist die Filmreihe abgeschlossen – zumindest vorerst.

Neben Gal Gadot in der Hauptrolle siehst du unter anderem auch Chris Pine als Steve Trevor, Kristen Wiig als Cheetah und Pedro Pascal als Maxwell Lord. Der Soundtrack des Films wurde von Hans Zimmer komponiert, der für seine imposanten Kompositionen in mittlerweile unzähligen Blockbustern bekannt ist.