Traum wird wahr: Batteriebetriebene Abnehm-Pille vorgestellt

Der Traum von einer Pille, die man lediglich einwerfen muss, um Gewicht zu reduzieren, ist nicht neu. Mittlerweile existieren bereits Medikamente, die bei Adipositas verschrieben werden können. Doch diese weisen meistens starke Nebenwirkungen auf und sind kostspielig. Im Gegensatz zu einer neuen batteriebetriebenen Pille, die Forschern aus Harvard und dem MIT kürzlich vorgestellt haben. Der Clou: Bei der Pille handelt es sich um eine mechanische Lösung, die ohne potenziell schädliche Wirkstoffe auskommt.

Die Abnehm-Pille von morgen?

Das grundsätzliche Funktionsprinzip der neuen Pille, auch bezeichnet als VIBES (Vibrating Ingestible BioElectronic Stimulator), ist recht simpel. Im Inneren befindet sich ein elektrischer Motor, der die Pille im Magen zum Vibrieren bringt. Dies stimuliert Nervenenden, die dem Gehirn ihrerseits eine Fülle des Organs vorgaukeln. Als Resultat regt das Gehirn die Produktion von Insulin und weiteren Hormonen an. Diese unterstützen bei der Verdauung und erzeugen ein Sättigungsgefühl. Gleichzeitig sinkt der Spiegel von Ghrelin, einem appetitanregenden Hormon.

Die Idee hinter der neuen Abnehm-Pille besteht darin, dass man sie vor einer Mahlzeit zu sich nimmt. Daraufhin löst die Magenflüssigkeit eine Gelatinemembran auf, die die Kapsel umgibt. Der elektrische Schaltkreis wird geschlossen und der Vibrationsmotor für etwa 30 Minuten eingeschaltet.

Versuche an Tieren verliefen erfolgreich

Die Forscher testeten ihre neue Pille im Rahmen einer zweiwöchigen Studie an Schweinen – mit überzeugenden Ergebnissen. So sollen die bei aktivierter Pille ausgeschütteten Hormonlevel, den Hormonausschüttungsmustern entsprochen haben, die nach einer Mahlzeit beobachtet wurden. Und das, obwohl die Tiere gefastet hatten. Als weiteres Ergebnis der Versuche ließ sich feststellen, dass solche Tiere, die im Vorfeld der Nahrungsaufnahme für etwa 20 Minuten der Vibrationspille ausgesetzt waren, durchschnittlich 40 Prozent weniger Nahrung konsumierten. Ferner zeigten die Tiere keine Anzeichen von Verstopfung oder weiteren negativen Auswirkungen, während sich die Pillen in ihrem Verdauungstrakt befand.

Mechanische Abnehm-Pille vorgestellt

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ein weiterer Vorteil der neuen Vibrationspille soll ihre finanzielle Zugänglichkeit sein. „Für viele Bevölkerungsgruppen sind einige der wirksameren Therapien gegen Fettleibigkeit sehr kostspielig. Im großen Maßstab lässt sich unser Gerät zu einem recht kostengünstigen Preis herstellen“, so Shriya Srinivasan, Hauptautorin der neuen Studie. „Ich würde gerne miterleben, wie dies die Pflege und Therapie für Menschen in globalen Gesundheitseinrichtungen verändert, die möglicherweise keinen Zugang zu einigen der anspruchsvolleren oder teureren Optionen haben, die heute verfügbar sind.“

In einem nächsten Schritt wollen die Forscher an einer Optimierung des Herstellungsprozesses arbeiten. Dies könne klinische Studien an Menschen ermöglichen. Parallel dazu sollen Wege erforscht werden, den Aufenthalt der Pille im Magen zu verlängern und eine kabellose Steuerung zu integrieren.