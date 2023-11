WhatsApp löscht alle Nachrichten und Bilder: Nutzern bleiben 120 Tage

Stell dir vor, du willst auf deinem Smartphone WhatsApp öffnen, um einem Kontakt eine Nachricht zu schreiben, ein Bild zu schicken oder einen Videoanruf zu tätigen und nichts geht mehr. Der Messenger hat dich gesperrt und dein Konto gelöscht. All deine Nachrichten bei WhatsApp: gelöscht. Für die meisten Nutzer der App klingt das nach einem Albtraum, der jedoch wahr werden kann. Allerdings hast du die Möglichkeit, das zu verhindern.

WhatsApp gibt Nutzern 120 Tage

„Um die Sicherheit aufrechtzuerhalten, die Datenaufbewahrung zu begrenzen und die Privatsphäre unserer Nutzer zu schützen, werden WhatsApp-Konten normalerweise nach 120 Tagen Inaktivität gelöscht.“ Das sagen die Macher des Messengers auf ihrer Internetseite. Inaktivität bedeutet, dass ein Nutzer keine Verbindung zu WhatsApp hergestellt hat. Weiter heißt es: „Damit ein Konto als aktiv angesehen wird, ist eine Internetverbindung erforderlich.“ Hast du also WhatsApp auf deinem Handy geöffnet, es ist jedoch keine Internetverbindung vorhanden, gilt das für die Entwickler als „inaktiv“.

→ Wir haben eine App getestet, die deinen Einkauf für immer verändern wird

Bilder oder Videos, die du vor der Kontolöschung lokal auf deinem Handy speicherst, bleiben so lange erhalten, bis WhatsApp vom Gerät entfernt wird. Registrierst du dich erneut auf demselben Gerät bei dem Messenger, erscheinen die zuvor gespeicherte Inhalte wieder. Der Chatverlauf wird aber ebenso gelöscht wie das Backup bei Google Drive (Android) oder iCloud (iPhone). Zudem wirst du aus all deinen Gruppen entfernt.

Gesperrt statt gelöscht: Was du niemals tun solltest

Benutzt du WhatsApp täglich, musst du also keine Angst haben, dass der Messenger dein Konto löscht. Jedoch kann dein Account auch gesperrt werden, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Hier zeigen wir dir, was du bei WhatsApp lieber nicht tun solltest. Und was du tun kannst, wenn auf deinem Smartphone die Meldung erscheint: „Du wurdest vorübergehend bei WhatsApp gesperrt, da du gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen haben könntest.“