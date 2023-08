WhatsApp legt noch einen drauf: HD-Fotos und -Videos waren gestern

Vor einigen Tagen kündigte WhatsApp ganz offiziell an, dass du Videos und Fotos in einer besseren Qualität verschicken kannst. Die HD-Unterstützung soll die Kompression deiner Medien reduzieren. Das Ergebnis ist, dass die Bilder beim Empfänger besser aussehen. Wie WABetaInfo nun beim Blick in die aktuelle Vorabversion der Android-App entdeckt hat, war das jedoch nur der Anfang.

WhatsApp: Foto- und Videoversand ohne Limits

Selbst wenn du in WhatsApp deine Bilder oder Filme mit der neuen HD-Funktion verschickst, ist dies weiterhin mit einem Qualitätsverlust verbunden. Die Kameras in deinem Smartphone nehmen Fotos häufig in einer höheren Auflösung auf. Du verschickst also weiterhin nicht die ursprünglichen aufgenommenen Bilder.

Die könnte sich in Zukunft mit einem neuen Feature in WhatsApp ändern. So hat WABetaInfo in der Beta-Version des Messengers die Möglichkeit gefunden, Bilder in ihrer Originalqualität an deine Kontakte zu senden. Bei der Auswahl von Dokumenten wurde ein neuer Eintrag entdeckt, der es dir erlaubt, Fotos und Videos direkt aus der Galerie auszuwählen.

In WhatsApp kannst du bald Bilder und Videos in der Originalqualität auswählen und verschicken

Diese Bilder werden dann von WhatsApp als Dokument verschickt. Die Qualität deiner Medien ändert der Messenger dabei nicht. Das neue Feature erleichtert die Auswahl der gewünschten Inhalte laut WABetaInfo deutlich. Du musst nicht länger durch mehrere Menüs oder Ordner navigieren.

Beim Versenden der hochauflösenden Inhalte über WhatsApp solltest du jedoch bedenken, dass dabei in der Regel auch größere Datenmengen übertragen werden. Dies kann beim Versand übers Mobilfunknetz schnell für Probleme sorgen. Dies gilt natürlich nicht nur für dich, sondern auch für den oder die Empfänger deiner Bilder oder Videos.

Wann genau das neue Feature in der App aktiv sein wird, ist derzeit unklar. Bei WhatsApp hat es Tradition, dass es selbst nach der offiziellen Ankündigung neuer Funktionen eine lange Zeit dauert, bis diese von allen Anwendern genutzt werden können. Selbst Teilnehmer des Beta-Tests erhalten nicht immer alle neue Funktionen auf einen Schlag.