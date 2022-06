WhatsApp bekommt lang ersehnte Funktion: Das kannst du bald mit deinen Nachrichten machen

Bis dato war bei WhatsApp in diesem Frühjahr schon einiges los. Der Messenger-Dienst brachte nicht nur eine neue Emoji-Funktion, sondern integrierte auch dieses Profi-Feature für seine Nutzer in die App. Nun haben die in der Regel gut informierten Experten von WABetaInfo einen Hinweis auf einen weiteren Funktionsumfang gefunden, auf den Nutzer schon seit mehreren Jahren warten.

WhatsApp bringt diese nützliche Funktion

Diejenigen, die die beliebte WhatsApp-Alternative Telegram nutzen, kennen diese Funktion schon lange. Nun soll sie auch zum Platzhirsch unter den Messenger-Diensten kommen, nachdem man die Funktion vor einigen Jahren schon einmal integrieren wollte: die Bearbeitungsfunktion von Nachrichten.

Was bedeutet das? Hast du eine Nachricht geschickt, die Fehler enthält oder die dir womöglich im Nachhinein unangenehm ist, hast du lediglich die Chance, die WhatsApp-Nachricht im Chatverlauf zu löschen. Und das aber auch nur innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Die Bearbeitungsfunktion macht das Löschen der Nachrichten zumindest teilweise hinfällig. Denn laut WABetaInfo kannst du deinen Text nach dem Versenden nochmal überarbeiten. Dafür musst du augenscheinlich die Nachricht nur gedrückt halten und eine Menüleiste öffnet sich, in der du die Bearbeitungsfunktion auswählen kannst, wie Screenshots zu entnehmen ist.

Genauere Details noch unklar

Zwar konnte WABetaInfo das Feature schon jetzt in der Vorab-Version testen. Genauere Details sind bis dato aber noch rar gesät. Unklar ist, ob WhatsApp Bearbeitungen nur in einem gewissen Zeitrahmen zulässt – beispielsweise bis 30 Minuten nach Versenden der Nachricht. Außerdem abzuwarten bleibt, ob angezeigt wird, dass der Text im Nachhinein verändert wurde. Bei Telegram etwa zeigt eine kleine Uhr an, dass ein Nutzer seine Nachricht bearbeitet hat. So oder so ähnlich könnte die Funktion auch bei WhatsApp realisiert und etwa um eine Bearbeitungshistorie ergänzt werden.

Laut WABetaInfo plant der hinter WhatsApp stehende Konzern, Meta, die Funktion sowohl für Android als auch iOS auszurollen. Ferner kannst du das Bearbeitungsfeature auch am Desktop für WhatsApp Web nutzen. Wann die Funktion auf den Markt kommt, steht noch in den Sternen.