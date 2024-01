Weltraum- und Zeitreise-Abenteuer für PC jetzt kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Jahr jede Woche zahlreiche, hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir das Spiel „Infinifactory“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 1. Februar um 17 Uhr.

Heute kostenlos: „Infinifactory“

„Infinifactory“ ist ein Sandbox-Puzzle-Game von Zachtronics, den Machern von SpaceChem und Infiniminer. In diesem Spiel stellst du Produkte für deine Alien-Herrscher her und versuchst, dabei nicht zu sterben. Das ist einfacher gesagt als getan, denn das Weltall ist kalt und verzeiht keine Fehler. Im Story-Modus kannst du dich durch eine vielfältige Kampagne kämpfen und exotische Alienwelten besuchen. Doch auch über die Kampagne hinaus bieten sich dir nahezu endlose Möglichkeiten. Du kannst deine Fabrik stets weiter verbessern und ausbauen.

Infinifactory ist seit dem 25. Januar kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Das Spiel bleibt jetzt eine Woche lang im Angebot, bevor es dich wieder den vollen Preis kostet.

Bald im Epic Games Store: „Doors: Paradox“

„Doors: Paradox“ ist ein Diorama-Puzzle-Escape-Spiel. Das bedeutet, dass du dir hier deinen Weg durch eine Vielzahl handgefertigter 3D-Dioramen bahnen musst. Dazu musst du nach nützlichen Objekten suchen, versteckte Hinweise finden und zahlreiche Rätsel lösen. Auf deinem Abenteuer wirst du von der Zeitreiseführerin Zula begleitet, die dich durch ein unerforschtes Portal in die Zukunft führt. Erst landest du in einem gemütlichen Wald, dann plötzlich in einer fürchterlichen Wüstenoase, doch letztlich schaffst du es, in die Zukunft zu gelangen. Doch egal, wohin du gehst, überall gibt es spannende Rätsel zu lösen.