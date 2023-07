Weitere Kreditkarten der DKB vor dem Aus: Das ändert sich für Nutzer

Bei dem Wechsel geht es um die sogenannten Co-Branding-Karten von Lufthansa Miles & More. Kunden des Vielfliegerprogramms können sich auf Wunsch auch für eine Kreditkarte entscheiden, mit der sie gleichzeitig weitere Punkte sammeln können und zusätzliche Leistungen bekommen. Diese Karte wurde bisher von der DKB ausgegeben. Doch das ändert sich. Denn künftig wird die Lufthansa Miles & More Credit Card von der Deutschen Bank herausgegeben. Mastercard bleibt Partner für die Karten. Der Wechsel erfolgt Mitte 2025. Das wird dann auch Bestandskunden der Karte betreffen. Bis dahin aber ändert sich für die Nutzer der Karte erst einmal nichts. Zum Wechsel in zwei Jahren werden sie dann aber eine neue Kreditkarte und entsprechend eine neue Nummer bekommen.

Miles & More-Kreditkarten: Änderungen ab 2025

Für die Deutsche Bank ist der Gewinn von Miles & More als Kunden wichtig. „Wir haben in Deutschland eine starke Position im Geschäft mit der Herausgabe von Kreditkarten. Durch Miles & More werden wir das für uns wichtige Geschäft mit dem Zahlungsverkehr weiter nach vorne bringen“, sagt Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank.

Gemeinsames Ziel von Mastercard, Miles & More und der Deutschen Bank sei es nach eigenem Bekunden, „Loyalität neu zu definieren“. Die Unternehmen versprechen ihren Kunden, dass sie künftig von noch personalisierteren Angeboten und innovativen digitalen Anwendungen profitieren sollen. Ferner werden bestehende Kartenleistungen erweitert. Dabei geht es beispielsweise um zusätzliche Versicherungsleistungen und Angebote, die nachhaltige Konsumentscheidungen unterstützen. Details lässt man aber noch offen.

Der Wechsel von der DKB zur Deutschen Bank als herausgebendes Institut erfolgt im Sommer 2025. Wer bereits eine Lufthansa Miles & More Credit Card besitzt, muss nicht aktiv werden. Alle bestehenden Karten behalten bis zum Wechsel ihre Gültigkeit. Zum Übergangszeitpunkt werden alle Karteninhaber informiert. Auch die bisherigen Leistungen bleiben mit der Deutschen Bank als neuem Partner bestehen. Hierzu zählt beispielsweise das Sammeln von Prämienmeilen auf den Kreditkartenumsatz, die unbegrenzte Gültigkeit von Prämienmeilen und das Premium-Versicherungspaket. Wie viele Kunden von der Umstellung betroffen sind, ist ein gut gehütetes Geheimnis.