DKB: Gewaltige Zinserhöhung beim Tagesgeld – für alle Kunden

Eine Woche ist es her, dass die Deutsche Kreditbank (DKB) mit der Ankündigung überraschte, die Festgeld-Zinsen zu erhöhen. Jetzt geht die Direktbank, die hierzulande auf 5,3 Millionen Kunden blicken kann, noch einen Schritt weiter. Sie kündigt eine massive Zinserhöhung für Tagesgeldkonten an. Und das nicht nur für Neukunden, sondern auch für alle, die schon Kunde bei der Bank sind. Nur eventuell noch bestehende DKB-VISA-Tagesgeldkonten sind von der Zinserhöhung ausgenommen.

DKB zahlt 3,5 Prozent Zinsen p.a. – aber erst ab August

Wohl auch in Reaktion auf die Zinserhöhung der ING wird die DKB ihren Privatkunden in Zukunft 3,5 Prozent Zinsen p.a. für Erspartes auf dem Tagesgeldkonto gutschreiben. Allerdings erst ab dem 1. August 2023 und zunächst befristet bis Ende Januar kommenden Jahres; also für sechs Monate. Danach wird die Bank die Marktlage neu bewerten und eine neue Höhe der Tagesgeld-Verzinsung festlegen. Bisher liegt der Zinssatz auf dem DKB-Tagesgeldkonto bei nur 1,00 Prozent p.a. und damit auf eher unterdurchschnittlichem Niveau. Die Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich zum Quartalsende.

Anders als bei der ING ist die Anlagesumme bei der DKB aber nicht begrenzt. Die Verzinsung in Höhe von 3,50 Prozent p.a. gibt es vielmehr auf unbegrenzte Anlagebeträge. Das kostenlose Tagesgeldkonto lässt sich bei der DKB als Ergänzung zu einem Girokonto eröffnen. Es ist bei einem Geldeingang von monatlich mindestens 700 Euro ebenfalls kostenlos. Sonst werden 4,50 Euro pro Monat berechnet.

Eine Übersicht zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten liefert dir unser Tagesgeld-Vergleich. Hier sind derzeit die 30 besten Tagesgeldkonten zu finden, die aus Deutschland per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzbar sind.

Weitere Zinserhöhungen dürften folgen

Mit der Ankündigung, ab August einen deutlich höheren Zinssatz auf Tagesgeld-Einlagen zu zahlen, reagiert die DKB auch auf eine Ankündigung von Christine Lagarde. Die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte am Dienstag zum Auftakt der internationalen Notenbank-Konferenz gesagt: „Es ist unwahrscheinlich, dass die EZB in naher Zukunft mit voller Zuversicht sagen kann, dass der Höhepunkt bei den Zinsen bereits erreicht ist.“ Mit anderen Worten: Nach der nächsten turnusmäßigen EZB-Sitzung Ende Juli dürfte der Leitzins der Notenbank auf mindestens 4,25 Prozent steigen. Für Sparer bedeutet das noch höhere Renditen, Kreditnehmer müssen hingegen mit weiter steigenden Kosten rechnen.

Jetzt weiterlesen Festgeld statt Tagesgeld: Jetzt höhere Zinsen abstauben