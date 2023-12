Was tun mit dem alten Handy? 3 Tipps für’s Auto

Wenn du dein altes Smartphone ersetzt und es nicht mehr benötigst, kannst du es selbstverständlich verkaufen. Doch das ist nur eine – zugegeben recht profane – Methode, damit das Smartphone nicht in der Schublade verrottet. Die lohnt sich außerdem meist nur bei vergleichsweise aktuellen Geräten. Warum also das Gerät nicht weiter einsetzen – als Zweithandy. Sinnvoll sein kann ein altes Handy beispielsweise im Auto.

Altes Handy im Auto als Navi & Autotelefon verwenden

In der Handyhalterung im Auto kannst du ein gebrauchtes Handy benutzen, um ein Autotelefon oder Navigationsgerät zu ersetzen. So kann das Haupthandy dauerhaft in der Halterung bleiben. Das Ein- und Ausstecken entfällt. Vor allem jene Autofahrer, die oft ein- und aussteigen dürften das zu schätzen wissen. Per Ladekabel über den Zigarettenanzünder oder USB-Buchse versorgt, stellt sich auch nicht die Frage nach dem schwindenden Akku.

Allerdings: Eine zweite SIM-Karte ist ratsam. Eine Navi-App kann zwar auch offline funktionieren, wenn sich Karten herunterladen lassen. Das Navi hat dann aber keine Verkehrsdaten und Stauinformationen. Sogar Google Maps funktioniert inzwischen offline – wenngleich nur eingeschränkt. Alternativ kannst du dein neues Handy auch als Hotspot einrichten und deinem alten Handy so weiterhin Internet bieten.

Telefonieren lässt sich ohne SIM allerdings nicht. Wenn dein Handynetzbetreiber eine Multi-SIM anbietet, wäre diese das Mittel der Wahl. Alternativ kann auch eine beliebige andere SIM-Karte verwendet werden und die Gespräche vom Telefon in der Hosentasche werden auf das Autotelefon umgeleitet.

Jetzt weiterlesen Navi-Apps: Diese Top 5 geben Orientierung – und noch mehr

Fahrtenbuch mit dem Zweithandy

In manchen Situationen ist es erforderlich, ein Fahrtenbuch zu führen. Auch das kann das ausgediente Smartphone im Auto erledigen. Dadurch, dass das Handy im Auto liegen bleibt, erfasst es die Fahren unabhängig vom Fahrer und dem Besitzer des Smartphones.

In den App-Stores von Google und Apple findest du mit dem Stichwort Fahrtenbuch entsprechende Apps, die jede Fahrt automatisch aufzeichnen, wenn sich das Auto bewegt.

Smartphone als mobilen Hotspot verwenden

Vor allem, wenn mehrere Geräte gleichzeitig auf das Internet zugreifen sollen, ist ein WLAN besser als eine Mobilfunkverbindung für jedes einzelne Gerät. Das ausgediente Handy kann diese Funktion übernehmen und auf Reisen einen mobilen Hotspot aufbauen. So kann man beispielsweise eine gebuchte Dayflat ausnutzen, damit die ganze Familie im Auto online gehen kann. Und auf Dienstreise kann der mobile Hotspot in der Arbeitstasche gleichermaßen das eigene Smartphone als auch den Laptop versorgen, ohne dass der Akku des eigenen Handys leidet. Mit einer entsprechend guten Powerbank kommt man in Sachen Akku mit dem eigenen WLAN-Hotspot locker über den Tag. Auch hier wird eine eigene SIM-Karte für dieses eigentlich ausgediente Smartphone benötigt.