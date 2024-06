VW investiert Milliarden in Verbrenner – Was ist da los?

Die VW-Gruppe besteht aus insgesamt zehn Marken. Auch wenn der Konzern vermehrt Fahrzeugmodelle mit rein elektrischem Antrieb auf den Markt bringt und sich in Richtung E-Mobilität bewegt, haben sich die Verantwortlichen nun dazu entschlossen, in neue Verbrennungsmotoren zu investieren. Genauer gesagt plant der Konzern, in den kommenden vier Jahren, bis 2028, rund 60 Milliarden Euro in den Verbrennungsmotor zu stecken.

Volkswagen: Milliarden-Investition in Verbrenner-Autos

Das Abschaffen des Umweltbonus hat dem Elektroauto einen schweren Schlag versetzt. Ein vollelektrischer Pkw kostet bereist im Start deutlich mehr als ein herkömmliches Auto mit einem Verbrennungsmotor. Entsprechend sind Verbrenner nach wie vor äußerst beliebt; und das belegen auch die aktuellen Neuzulassungszahlen. Alleine im Mai dieses Jahres wurden insgesamt 236.425 Pkw neu zugelassen. Laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) waren davon 89.498 Pkw mit einem Benzinmotor ausgestattet und 44.893 mit einem Dieselmotor.

Zuvor hat VW bis 2030 damit gerechnet, dass etwa 80 Prozent ihrer verkauften Modelle rein elektrisch betrieben werden. Einem Bericht der Auto Motor und Sport zufolge haben die Verkaufszahlen der E-Modelle jedoch das Ziel nicht erreicht. Das hat dann zu Produktionsunterbrechungen sowie diversen Preisnachlässen geführt. Ganze 180 Milliarden Euro wird der Konzern in die Hand nehmen. Davon sollen bis 2028 60 Milliarden Euro in Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren investiert werden, um so „unsere Verbrennungsmotoren auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten“, betont Arno Antlitz, Finanzvorstand der VW-Group.

VW investiert weiterhin in E-Mobilität

Obwohl Volkswagen jetzt bekannt gegeben hat, rund 60 Milliarden Euro in Verbrenner zu stecken, steht der Vorstandsvorsitzende der VW Group, Oliver Blume, hinter dem Verbot von benzin– und dieselbetriebenen Neufahrzeugen in der EU bis 2035. Deswegen investieren sie etwa 120 Milliarden Euro in die Elektrifizierung und Digitalisierung.