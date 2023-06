Vodafone: Mehr Datenvolumen für Bestandskunden

Bei dem Upgrade geht es um die CallYa-Tarife, also die Prepaid-Angebote des Netzbetreibers. Ab dem 20. Juni erhalten die CallYa-Tarife von Vodafone mehr Datenvolumen. Das Besondere: Auch bestehende Kunden profitieren. Denn Vodafone hat sich dagegen entschlossen, neue Tarife aufzulegen, in die Bestandskunden dann erst aktiv wechseln müssen. Vielmehr geht Vodafone den ausgesprochen kundenfreundlichen Schritt, das Mehr an Leistung auch für Bestandskunden anzubieten.

Zunächst die schlechten Nachrichten: Keine Veränderung gibt es bei CallYa Classic, der ohnehin kein Datenvolumen beinhaltet und ein reiner Telefon-Tarif ohne Grundkosten ist. Auch CallYa Start bleibt bei 4,99 Euro je vier Wochen bei 1 GB. Und auch beim Flatrate-Tarif CallYa Black ändert sich nichts.

Nutzt du hingegen den Tarif CallYa Allnet Flat S für 9,99 Euro je vier Wochen, so bekommst du künftig 4 statt 3 GB pro Abrechnungszeitraum. Im CallYa Tarif Allnet Flat M (14,99 Euro), steigt das monatliche Datenvolumen um zwei Gigabyte auf acht Gigabyte. Nutzt du das mobile Internet intensiver, kannst du im Tarif ‚Allnet Flat L‘ (19,99 Euro) künftig 16 GB nutzen. Das sind stolze sieben Gigabyte mehr als bisher. Alle Tarife sind mit einer Telefon- und SMS-Flatrate ausgestattet. Außerdem kannst du mit den Allnet-Flat-Tarifen monatlich 200 bzw. bei der Variante M und L 500 Minuten oder SMS aus Deutschland ins EU-Ausland telefonieren oder verschicken.

Auch beim beliebten Tarif ‚CallYa Digital‘ erhältst ebenfalls ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: Ab sofort stehen dir 20 GB statt bisher 15 GB zur Verfügung. Hier sind keine Gespräche oder SMS ins Ausland enthalten. Seit Ende März gibt es bei Vodafone auch erstmals auch ein CallYa-Jahrespaket: Für eine einmalige Zahlung von 99,99 Euro erhalten Neukunden im Jahrestarif ab Ende Juni ein Datenvolumen von 50 GB. Bislang waren es 40 GB. Hier gibt es kein Upgrade für Kunden, die das Angebot schon nutzen. Telefonieren und simsen können Kunden in diesem Tarif weiterhin ein Jahr lang unbegrenzt innerhalb Deutschlands. Für Gespräche und Nachrichten ins EU-Ausland sind insgesamt 2.400 Minuten und SMS verfügbar. Doch Achtung: Das Datenvolumen ist voll flexibel nutzbar. Das heißt, wenn du es in der ersten Woche komplett verbrauchen solltest, ist es weg.

Drosselung nach Verbrauch nicht mehr so hart

Eine weitere Neuerung gibt es für alle CallYa-Kunden, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist. Bisher wurdest du auf faktisch nicht nutzbare 32 kBit/s gedrosselt. Künftig sind es zwar 64 kbit/s. Mehr als reine Textnachrichten über WhatsApp und Co werden aber auch hier nicht möglich sein. Sobald das Handy im Hintergrund noch andere Daten übertragen will, wird auch das nicht mehr funktionieren.

Übrigens gibt es bis einschließlich 19. Juni noch eine Neukundenaktion für CallYa-Tarife. Hier bekommst du in den ersten Monaten das doppelte Datenvolumen ohne Aufpreis.

