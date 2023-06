Vodafone mit doppeltem Datenvolumen: 30 GB für 20 Euro

Der Netzbetreiber mit Sitz in Düsseldorf hat eine neue Aktion gestartet, über die sich vorwiegend neue Prepaid-Kunden freuen können. Denn wenn du ab heute und bis zum 20. Juni einen CallYa-Tariif über die Webseite von Vodafone buchst, erhält das doppelte Datenvolumen des jeweiligen Tarifes für sechs Monate. Das bedeutet, dass du beispielsweise bei Buchung von CallYa Start anstatt 1 GB für 4,99 Euro je vier Wochen nun 2 GB bekommst. Beim Tarif CallYa Allnet Flat S sind es 6 statt 3 GB für 9,99 Euro und beim Tarif CallYa Allnet Flat M bekommst du 12 statt 6 GB für 14,99 Euro. Auch der beliebte Tarif CallYa Digital ist in der Tarifaktion enthalten. Hier bekommst du nun 30 statt 15 GB für 20 Euro.

Vodafone ändert Red+-Karten in FamilyCards

Enthalten ist in allen Tarifen jeweils eine Flatrate für SMS und Gespräche in alle deutschen Netze. Bei denn Allnet-Tarifen ist außerdem je nach Größe des Tarifes ein Freivolumen für SMS und Gespräche ins EU-Ausland enthalten. So sind es beim kleinsten Tarif je Abrechnungszeitraum 50 Minuten oder SMS, beim größten Tarif 500 Minuten. Du hast bei allen Tarifen zudem Zugriff auf das LTE sowie das 5G-Netz mit der maximal möglichen Geschwindigkeit. Die Onlinebuchung der CallYa-Karten ist erst seit wenigen Tagen wieder möglich.

Für Vertragskunden gibt es ab heute zudem eine Änderung bei den Zusatzkarten. Statt Red+ heißen sie nun FamilyCard und kommen mit neuen Tarifen daher. Das günstigste Angebot ist „FamilyCard S“, das über ein Datenvolumen von 5 GB verfügt und monatlich 9,99 Euro kostet. Der Tarif „FamilyCard M“ bietet ein Datenvolumen von 20 GB und ist für 19,99 Euro pro Monat erhältlich. Für monatlich 34,99 Euro hat Vodafone für Vielsurfer das Paket „FamilyCard L“ im Programm. Die Besonderheit: Dieser Tarif beinhaltet ein unlimitiertes Datenvolumen. Alle weiteren Details haben wir dir bereits in einer Meldung dazu zusammengestellt.

