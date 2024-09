Verrückt: Bei der Sparkasse stehen jetzt diese Automaten

Wer eine von den knapp 40 teilnehmenden Filialen der Sparkasse betritt, dürfte sich derzeit wundern. Drei Monate lang steht hier nämlich neben dem Geldautomaten ein Gerät, über das man sich mit seinem „Zukunfts-Ich“ unterhalten kann. Damit wollen die Macher „Emotionen wecken“ und „Menschen die Relevanz privater Altersvorsorge für ihr eigenes Leben richtig spüren lassen“, heißt es.

In der Sparkasse mit sich selbst aus der Zukunft sprechen

Nach Angaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend leidet mehr als jeder fünfte Mensch über 80 in Deutschland an Altersarmut. In einer Befragung der HDI geben außerdem 81 Prozent der befragten Rentner in Deutschland an, dass sie sich weniger leisten können als erwartet. Rückblickend würde die Mehrheit daher mehr vorsorgen. Die Idee, mit sich selbst aus der Zukunft zu sprechen, ist zwar schön. Man sollte hierbei aber nicht aus den Augen lassen, dass Sparkasse und die Neue Leben Lebensversicherung AG auch Produkte verkaufen wollen.

„Im Gegensatz zu Face-Filtern reagiert das Zukunfts-Ich dabei eigenständig“, erklärt die Curious Company, Entwickler der Lösung. Der Austausch sei interaktiv und werde maßgeblich durch die Nutzer beeinflusst. Dabei setzt man eigenen Angaben zufolge auf eine Kombination aus generativer Künstlicher Intelligenz (KI), KI-Chatbots, modernster Videotechnik und fortschrittlicher Displays. Auch das dahinterliegende KI-Modell für die gealterte Darstellung der Betrachtenden wurde von Curious Company selbst entwickelt und über Monate hinweg mit knapp einer Million KI-Schritten trainiert.

So geht’s auch

Übrigens: Wer in der Filiale einer Sparkasse in seiner Umgebung das Gerät nicht vorfindet, kann die gealterte Version von sich selbst auch ganz einfach online treffen. Dafür haben die Entwickler die Internetseite „Triff deine Zukunft“ geschaffen. Hier kann man einen Videoanruf starten und seinem zukünftigen Ich Fragen stellen. Dabei beantwortet das Ich aus der Zukunft sogar Fragen zum Klimawandel, Kinofilmen, die über die Leinwand flackern und Musik, die in Zukunft nur noch KI-DJs machen.