Update für Corona-Warn-App: Neue Version räumt Chaos auf

Seitdem die Bundesregierung Mitte Januar von jetzt auf gleich den Impfstatus für Millionen Menschen änderte, herrschte nicht nur Verwirrung in den Köpfen der Betroffenen. Auch die Corona-App und CovPass kamen nicht mehr hinterher. Das Resultat: nicht korrekte Statusanzeigen in den Apps selbst. Das soll das neue Update für die Corona-Warn-App nun beseitigen.

Die Umstellung sorgte dafür, dass die 3G– beziehungsweise 2G-Statusanzeige nach den Boosterimpfungen fehlerhaft angezeigt wurden. Die App erkannte die dritte Impfung schlichtweg nicht und zeigte somit einen 2G- anstatt 2G+-Status an. Ärgerlich, insbesondere weil bislang bei fehlender dritten Impfung weitere Nachweise nötig werden.

Das Update auf Version 2.18 behebt diesen chaotischen Zustand, sodass die Corona-App ab sofort in der Lage ist, den 2G+-Nachweis von dreifach geimpften Personen zu erkennen. Damit du von der Anzeige profitierst, musst du deinen Impf- oder Genesenennachweis oder einen aktuellen Schnell- oder PCR-Test in der Corona-App hinterlegen. Im Detail ordnet die Corona-App den 2G+ nach diesen Kriterien zu:

Getestet und vollständig geimpft (ab Tag 15 nach der Impfung) oder Genesen mit unvollständiger Impfung (ab Tag 29 nach einem positiven PCR-Testergebnis). Gilt, solange ein gültiger Test vorliegt; danach 2G-Status.

Dreifach geimpft („geboostert“) (gilt sofort) oder Genesen und danach mindestens zwei Impfungen erhalten (gilt sofort beziehungsweise ab Tag 15 mit einem 2/1-Zertifikat) oder vollständig geimpft und genesen (ab Tag 29 nach positivem PCR-Testergebnis). Der 2G+-Status ist zeitlich unbegrenzt.

Frisch vollständig geimpft (ab Tag 15 bis Tag 90 nach der Impfung; danach 2G-Status)

Frisch-Genesen nach unvollständiger Impfung oder ohne Impfung. (Ab Tag 29 bis Tag 90 nach positivem PCR-Testergebnis; danach 2G-Status beziehungsweise kein G-Status)

Geimpft nach Genesung (Gilt sofort bis Tag 90 nach der Impfung; danach 2G-Status)

Macher versprechen schnellere Reaktionen auf Pandemieregeln

Darüber hinaus sind nun weitere Informationen zur Auffrischungsimpfung in der Corona-App nachlesbar. Die Statusanzeige im Allgemeinen ist zudem übersichtlicher dargestellt.

Neben den Neuerungen versprechen die Entwickler auf dem Corona-Warn-App-Blog, dass man in Zukunft schneller auf Änderungen seitens der Regierung reagieren wolle. Damit das auch technisch möglich ist, habe man die Logik zur Bestimmung der Gültigkeit und Priorität von Zertifikaten verschoben. So müsse man in Zukunft nicht mehr auf ein Update warten, sondern könne die Regelanpassung auch außerordentlich umsetzen.