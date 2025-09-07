Unsichtbarer Saugroboter!? Bosch verblüfft mit Neuheit

Die IFA 2025 ist im vollen Gange und die ersten Innovationen werden enthüllt. Bosch hat auf seiner Pressekonferenz mit zahlreichen Neuheiten überrascht. Darunter fallen gleich vier Saugroboter-Modelle der neuen Serie. Spektakulär ist dabei ein unsichtbares Modell. In diesem Beitrag verraten wir dir alle wichtigen Details zur Saugroboter-Reihe und ob die chinesischen Hersteller einen neuen Konkurrenten fürchten müssen.

Bosch Spotless: Das sind die neuen Saugroboter-Modelle

Vollkommen überraschend hat Bosch seine Saugroboter-Reihe „Spotless“ vorgestellt. Kurios ist dabei, dass wirklich alle Modelle auf den Namen hören. Angefangen mit dem ersten Roboter, der lediglich eine Ladestation hat. Als Nächstes gibt es ein Modell mit Absaugstation. Das Top-Modell fährt mit zahlreichen Funktionen und einer Wartungsfunktion auf.

Das Top-Modell hat eine Saugkraft von 11.000 Pa. Verglichen mit dem besten Saug- und Wischroboter ist die Power recht gering. Dennoch hat der Bosch-Roboter einige Vorteile. Denn der Roboter hat eine Carbon-Kunstfaser-Bürste, in der sich ein Entwirrkamm befindet, der verhindert, dass sich Haare verhindern.

Der neue Bosch Spotless

Unauffälliger Saugroboter mit Wartungsstation

Hinzu kommt, dass der Roboter über ein ausfahrbares Wischpad verfügt, damit Ecken besser gereinigt werden. Abgesehen von der Navigationstechnologie ist ein Wandfolgesensor an Bord. Somit soll der Roboter möglichst nah an Kanten wischen. Außerdem verfügt er über eine Teppicherkennung, damit die Wischausrüstung vor dem Befahren angehoben wird.

Unterstützt wird das Top-Modell durch eine Basisstation mit Wartungsfunktionen. Sie hat eine Absaugfunktion sowie eine Reinigungs- und Trocknungsfunktion für die Wischausrüstung. Absurd ist die Ausführung, die du in deiner Küche integrieren kannst. In Zusammenarbeit mit Ecovacs, hat Bosch eine Variante vorgestellt, die du an deinen Festwasseranschluss anschließen kannst. Dabei wird das Modell in einem Küchenschrank „versteckt“.

Zusammenfassend ist der Bosch Spotless ein grundsolider Saugroboter, aber nichts, wovor sich die chinesische Konkurrenz fürchten muss. Aber einen genialen Vorteil gibt es dennoch bei Bosch: Sie bieten 10 Jahre Garantie auf den Motor.

