Unerwartet: Eine der größten Fantasy-Serien wird offiziell fortgesetzt

„Game of Thrones“ gilt als eine der besten und größten Fantasy-Serien überhaupt. Das Franchise hat bereits mehrere Spin-offs hervorgebracht. „House of the Dragon“ erhielt erst vor einigen Monaten eine zweite Staffel. „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ soll 2025 starten und einige Jahre in der Vergangenheit von Westeros spielen. Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Hauptserie schien jedoch nach mehr als fünf Jahren begraben. Jetzt meldete sich HBO-Chef Casey Bloys mit überraschenden Neuigkeiten während eines Presseevents.

Game of Thrones erhält eine Fortsetzung

Bloys hat offiziell bestätigt, dass es einen Kinofilm zu „Game of Thrones“ geben soll. Da sich das Projekt jedoch noch in den frühen Stadien der Ausarbeitung befindet, ist bisher recht wenig darüber bekannt. Als gesichert gilt bereits, dass George R. R. Martin als Autor der Romanvorlage an den Arbeiten mitwirken soll. HBO-Schwester Warner Bros. will gemeinsam mit Martin an dem Kinofilm arbeiten. Bisher entwickeln Studio und Autor gemeinsam Ideen für die Handlung des Kinofilms. Da noch keine finale Handlung feststeht, lässt sich über diese auch wenig vorhersagen. Mit einem frühen Release sollten Fans daher auch nicht rechnen. Es ist gut möglich, dass der Kinofilm erst 2027 oder gar später in den Kinos erscheint.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Fans bis dahin ohne Inhalte aus Westeros auskommen müssen. Neben „House of the Dragon“ und „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ könnten weitere Spin-off-Projekte zur Hauptserie folgen. Besonders gut scheinen die Chancen auf eine Fantasy-Serie rund um Fan-Liebling Arya Stark (Maisie Williams) zu stehen. Wer die Hauptserie bisher nicht zu Ende geschaut hat, sollte hier nicht weiterlesen, um Spoiler zu vermeiden. Alle anderen erinnern sich womöglich daran, dass Arya gegen Ende in See stach, um herauszufinden, was im Westen von Westeros liegt. Es gab viele Spekulationen darüber, dass dieses Szenario den Auftakt für eine mögliche Fortsetzung bietet. Kürzlich ließ jedoch George R. R. Martin selbst eine Andeutung über geheime Gespräche mit Maisie Williams fallen. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch, ob es dabei um eine mögliche Beteiligung von Maisie an dem zukünftigen Kinofilm oder eine separate Serie mit Arya Stark im Fokus ging. Man darf somit gespannt bleiben, bis weitere Informationen der Verantwortlichen geteilt werden.