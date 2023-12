Überraschung: ING startet neuen Tagesgeld-Kracher

Denn ab sofort steht auch Firmenkunden ein verzinstes Tagesgeldkonto bei der ING zur Verfügung. Mit dem kostenlosen Business Extra-Konto erhalten kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige zur Eröffnung 3,75 Prozent Zinsen pro Jahr auf ihr Kapital. Und zwar für die ersten sechs Monate. Danach liegt der Zinssatz bei 1,50 Prozent pro Jahr; für Einlagen bis zu 250.000 Euro bei einer monatlichen Zinsgutschrift. Für Ein- und Auszahlungen werden keine Gebühren erhoben.

ING lockt Geschäftskunden mit kostenlosem Tagesgeld-Konto

Voraussetzung für die Nutzung des Kontos ist einerseits, dass der Firmensitz in Deutschland liegt. Zudem muss schon mindestens ein Jahr eine Geschäftstätigkeit erfolgt sein. „Für uns ist das ein wichtiger Schritt in unserer Ambition, das Business Banking als dritte Säule neben dem Privatkunden- und Firmenkunden-Geschäft aufzubauen“, sagt ING-Managerin Nadine Methner und ergänzt: „Wir werden unser Angebot für kleine und mittlere Unternehmen kontinuierlich und sukzessive mit dem Ziel erweitern, alle relevanten Finanzdienstleistungen aus einer Hand einfach und digital anzubieten.“

„Das neue Business Extra-Konto ist mit Geschäftskonten jeder Bank in Deutschland kompatibel. So können Unternehmen flexibel und einfach mit ihrer überschüssigen Liquidität oder der Stammeinlage, etwa für GmbHs, von den gestiegenen Zinsen profitieren und zusätzliche Erträge generieren“, sagt Michaela Hohlmeier, die bei ING Deutschland für die Entwicklung neuer Produkte zuständig ist. Eine Kontoeröffnung ist nach Angaben der Bank in wenigen Minuten über die Webseite der ING möglich.

