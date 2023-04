Überraschung: Fast eine Million Deutsche bekommen 200 Euro geschenkt

Vielen Deutschen fehlt an allen Ecken und Enden Geld. Ob steigende Preise für Lebensmittel oder teurer Strom: In Haushalten mit wenig Einkommen wird in Zeiten der hohen Inflation jeder Cent umgedreht. Doch immer wieder überrascht der Staat mit Geldgeschenken wie etwa die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro. Nun gibt es erneut 200 Euro geschenkt. Von dem Zuschuss sind jedoch nur 750.000 Deutsche betroffen.

Regierung verschenkt 200 Euro

Rund 100 Millionen Euro stellt der Deutsche Bundestag für das Pilotprojekt zur Verfügung. Mitte Juni 2023 soll die Auszahlung erfolgen. Das Geld erhalten alle, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden. Laut Statistischem Bundesamt werden das etwa 750.000 Personen sein. Allerdings erlaubt der Staat nicht, das Geld für irgendetwas auszugeben.

So heißt es seitens der Bundesregierung: „Zwei Jahre lang konnten junge Menschen durch Corona keine Live-Kultur erleben. Auch die Kulturbranche hat die Pandemie besonders hart getroffen. Noch immer kämpft sie mit einem dramatischen Publikumsschwund.“ Demzufolge soll das Budget von 200 Euro als sogenannter Kulturpass „nur“ für Konzerte, Kinokarten oder Theatervorstellungen gelten. Doch das ist noch nicht alles.

So kommst du an das Geld

Auch Eintrittskarten für Museen oder Ausstellungen sowie Bücher, CDs oder Vinylplatten sollen zum Angebot gehören. Selbst Musikinstrumente können 18-Jährige mit der Förderung kaufen. Das Budget in Höhe von 200 Euro können die Jugendlichen dann zwei Jahre lang auf einer digitalen Plattform einlösen, die als App und Website verfügbar sein wird. Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind jedoch ausgeschlossen. Nur lokale Kulturanbieter sind beim Kulturpass zugelassen.

Sollte das Pilotprojekt gut verlaufen und viele Kulturanbieter anziehen, könnte die Regierung im zweiten Schritt auch alle 16- bis 17-Jährigen mit dem 200 Euro Bonus für Kulturgüter versorgen. Auf der Internetseite Kulturpass.de informiert die Regierung darüber, wie Kulturanbieter mitmachen können und wie alle 18-Jährigen an das Geld kommen.