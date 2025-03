Auf nahezu allen Kanälen warnt die Deutsche Telekom in diesen Tagen vor sogenanntem Voice Phishing. Dabei geht es um Anrufe auf deinem Handy oder auch Festnetzanschluss. Die Anrufer geben sich dabei offenbar wahlweise als Mitarbeiter der Telekom oder DHL aus. Ihr Ziel: Ein Code, den du während des Telefonates per SMS bekommen sollst. Die Betrüger versuchen, diesen Code unter einem Vorwand zu erschleichen. Denn anders als der Anruf ist der Code echt. Gibst du ihn an die Anrufer weiter, so haben sie Zugang zu deinem Kundenkonto.

Telekom warnt vor Anrufen: SMS Code schützen!

Die Telekom warnt derzeit auf ihrer Webseite, in der Mein-Magenta-App und über weitere Kanäle vor dieser Betrugsmasche. Wörtlich heißt es: „Aktuell rufen Betrüger im Namen der Telekom sowie DHL an und bitten unter einem Vorwand um Nennung eines SMS Codes mit Bezug zur Telekom. Geben Sie unter keinen Umständen jeglichen SMS Code weiter.“ Weitere Details nennt die Telekom nicht.

Bei dem SMS-Code dürfte es sich um Zwei-Faktor-Bestätigungs-SMS handeln. Diese verschicken Telekom und DHL zur Verifizierung, dass auch wirklich du derjenige bist, der sich in ein Kundenkonto einbuchen möchte. Bei der Telekom erfolgt diese Verifizierung sogar, wenn du dich im Telekom-Shop befindest und die Mitarbeiter etwas in deinem Namen umstellen sollen. Nur, wenn du ihnen den Code aus der SMS nennst, kommen sie in dein Kundenkonto und können Änderungen veranlassen.

Welche Absicht die Betrüger am Telefon haben, ist unklar. Denkbar wäre, dass sie in deinem Namen Verträge schalten und die Provision kassieren wollen. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie an deine Daten wollen. Durch den Zugriff auf dein Kundenkonto können sie möglicherweise günstige, aber unvollständige Datensätze aus dem Darknet recht einfach ergänzen. Mit deinen vollständigen Daten können sie weit mehr Schaden anrichten als nur durch Provisionsbetrug.

Die Telekom selbst wird übrigens zumindest gegen SMS-Betrug vorgehen. Ab 1. April aktiviert sie eine SMS-Firewall, bei der im ersten Schritt betrügerische SMS aus dem Ausland automatisch geblockt werden sollen.