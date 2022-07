Monströse Twitter-Panne: 5,5 Millionen Konten stehen zum Verkauf Artem Sandler 2 Minuten

Es ist wieder einmal so weit: Cyberkriminelle nutzten eine Sicherheitslücke aus, um dieses Mal an die persönlichen Daten von Twitter-Nutzern zu gelangen. Damit können die Hacker viel Schaden anrichten. Wir verraten, was auf dich zukommt.