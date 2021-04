Rund 533 Millionen Daten von Facebook-Nutzern sind zuletzt in einem Hacker-Forum aufgetaucht. Darauf aufmerksam machte der Sicherheitsexperte Alon Gal, Technologie-Chef der IT-Sicherheitsfirma Hudson Rock. Laut seinen Angaben sind die Daten nun vollkommen kostenlos für jedermann erhältlich. Und diese umfassen zahlreiche vertrauliche Informationen. Gal nannte unter anderem:

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8