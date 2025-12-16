Mit der HDMI®-Technologie lassen sich nicht nur Playstation oder Xbox mit dem Smart-TV verbinden. Auch tragbare Konsolen, wie die Nintendo Switch, das Steam Deck oder die Asus ROG Ally X können über sie mit deinem Fernseher verbunden werden. So weit erst einmal nichts Neues. Allerdings bringt dies auch einige Vorteile mit sich, die nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich sind. Welche das sind, erfährst du in den folgenden Zeilen.

Docking Station, HDMI-Port & Co. – So funktioniert’s

Zuerst einmal schauen wir uns an, wie das überhaupt abläuft. Während einige Modelle, wie die Switch 2, über eine eigene Docking-Station verfügen, die du direkt verbinden kannst, musst du bei anderen Geräten, wie dem Steam Deck, auf zusätzliche Hardware von Drittanbietern zurückgreifen, die HDMI-Ausgänge beinhalten. Wieder andere, wie die neue Atari Gamestation haben einen HDMI-Anschluss direkt am Gerät, wodurch nicht einmal externe Geräte nötig werden.

Klarer Vorteil: bessere Bildqualität

Eine Verbindung zwischen Konsole und HDTV bietet natürlich einen Vorteil, der direkt ins Auge springt: das größere Display. Sicherlich lassen sich einige Stunden auf einem 7,9-Zoll-Display der Switch 2 zocken, doch auch das ist für die Augen äußerst anstrengend. Verbindest du die Konsole nun jedoch mit einem 75-Zoll-Fernseher, kannst du deine liebsten Games deutlich größer und meist auch mit besserer Auflösung genießen. Doch nicht nur deine Augen werden es dir danken, denn so kannst du auch deutlich leichter mit deinen Freunden zocken.

Gern vergessen: HDMI ARC und eARC

Ein gern vergessener Vorteil liegt jedoch in der Audiofunktion von modernen Fernsehern. Diese bieten in der Regel HDMI-ARC– oder eARC-Anschlüsse. Diese sind direkt in den HDMI-Ports integriert und ermöglichen die Nutzung des TVs als Audio-Hub. Dadurch kannst du den Sound deines Games über den Fernseher-Lautsprecher, die Soundbar oder die Heimkino-Anlage abspielen, was ein deutlich immersiveres Erlebnis verspricht. Dabei bietet HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) unkomprimiertes, objektbasiertes Audio mit bis zu 192 kHz und 24 Bit. Dadurch werden auch Formate wie Dolby Atmos und DTS:X unterstützt, insofern das Audiogerät darüber verfügt.

Tragbare Konsole nur für die Tasche? Fehlanzeige!

Stationäre Konsolen, wie die Playstation oder Xbox, lassen sich nur schwer aus dem Zug oder Flugzeug heraus bespielen. Portable Konsolen bieten eine gute Leistung und einen richtig spannenden Funktionsumfang, wie etwa das Steam Deck unter Beweis stellt. In Verbindung mit einem Smart-TV und passendem HDMI-Anschluss kannst du die Geräte zudem mit großem Bildschirm und deutlich besserer Audioqualität nutzen. Hinzu kommt ein Kultstatus, den vor allem Nintendo genießt. Die Zukunft könnte also deutlich portabler werden.

