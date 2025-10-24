Nur diese Woche: Horrorspiel mit 97/100 Punkten kostenlos

Jede Woche kannst du beim Zocken Geld sparen, wenn du dir das aktuelle Gratis-Spiel im Epic Games Store sicherst. Qualität und Genre der Spiele unterscheiden sich stark, also lohnt es sich, regelmäßig reinzuschauen, um kein gutes Angebot zu verpassen. Falls dich das Spiel der Woche mal nicht interessiert, ist das auch kein Problem – einfach auslassen. Diese Woche bekommst du Fear the Spotlight kostenlos.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

Fear the Spotlight

Das Gratis-Spiel dieser Woche ist ein echter Leckerbissen für alle Horrorfans. Fear the Spotlight ist eine Liebeserklärung an klassische Horror-Games der 90er und legt den Fokus auf Atmosphäre und Storytelling.

Das Spiel spielt an der Sunnyside High, einer scheinbar ganz normalen Schule mit einer düsteren Vergangenheit. Nach einer schiefgelaufenen Séance findest du dich allein in den dunklen, verlassenen Fluren wieder. Etwas lauert im Schatten. Und deine einzige Chance zu entkommen, ist, das Geheimnis einer Tragödie zu lüften, die sich vor Jahrzehnten an der Schule ereignet hat.

Fear the Spotlight hat im Epic Games Store zwar noch keine Bewertungen, sorgt aber auf Steam für Begeisterung. Mit überwiegend positiven Reviews ist das Spiel ein echter Geheimtipp für Horrorfans. Normalerweise kostet es rund 20 Euro, aber diese Woche bekommst du es komplett kostenlos.

Dieses Horrorspiel sorgt für große Begeisterung.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Bendy and the Ink Machine

Bist du bereit für noch mehr Horror? Gut so. Denn nächste Woche geht’s mit Bendy and the Ink Machine weiter. Dieses First-Person-Puzzle-Action-Horrorspiel beginnt in der Vergangenheit und endet in einer ziemlich finsteren Zukunft.

Du spielst Henry, der sich seinen inneren Dämonen stellt, indem er das verlassene Animationsstudio erkundet, in dem er früher gearbeitet hat. Dich erwarten jede Menge Schockmomente und Wendungen, während du die packende Geschichte aufdeckst. Derzeit kostet das Spiel etwa 18 Euro, nächste Woche kannst du es im Epic Games Store gratis abstauben.

Bist du bereit, deiner Kindheit gegenüberzutreten?

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit

Wenn du in den vergangenen zehn Jahren nicht völlig offline warst, kennst du bestimmt Five Nights at Freddy’s. Into the Pit ist ein frischer Ansatz der bekannten Reihe. Kannst du fünf Nächte voller Schrecken überleben?

Du erkundest eine heruntergekommene Pizzeria, reist durch die Zeit, sammelst Hinweise und versuchst, einer unaufhaltsamen Bedrohung zu entkommen. Auf Steam wird das Spiel mit überwältigend positiven Bewertungen gefeiert. Normalerweise kostet es rund 20 Euro, ab nächster Woche bekommst du es im Epic Games Store kostenlos.

Das Spiel bringt neue Ideen in ein klassisches Konzept.