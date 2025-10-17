Nur diese Woche: Eines der besten Horrorspiele ist komplett kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, der ebenfalls kostenlos ist. Heute kannst du dir ein top-bewertetes Horrorgame kostenlos herunterladen. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

Amnesia: The Bunker

Im Oktober beginnt der Herbst. Die kurzen, grauen Tage sorgen bei vielen für Horror-Stimmung und der Epic Games Store schenkt dir passend dazu Amnesia: The Bunker, ein topbewertetes Horrorspiel. In diesem Game findest du dich in einem verlassenen Bunker wieder, der voller Gefahren steckt. Mit nur einer Kugel im Magazin musst du es irgendwie schaffen, aus diesem Albtraum zu entkommen.

Das Spiel ist ein zeitloser Klassiker, was sich auch in den Bewertungen spiegelt. Mit 4,8 von 5 Sternen ist das Spiel im Epic Games Store eine klare Empfehlung. Normalerweise kostet es dich etwa 22 Euro, doch diese Woche kannst du es dir kostenlos herunterladen.

Bist du bereit für einen Monat voller Horrorspiele?

Samorost 3

Erinnerst du dich noch an Samorost 1 und 2? Die beiden Games gab es vor ein paar Wochen kostenlos im Epic Games Store. Nächste Woche kannst du mit Samorost 3 ein weiteres Abenteuer erleben. Diesmal gehst du dabei auf die Suche nach deiner eigenen mysteriösen Herkunft. Reise durch den Kosmos und erlebe eine Story, die dich packen und begeistern wird. Normalerweise kostet dich dieses Spiel 20 Euro, ist jedoch diese Woche kostenlos verfügbar.

Samorost 3 ist eine herzerwärmende Geschichte.

Nächste Woche im Epic Games Store

Fear the Spotlight

Nächste Woche geht es im Epic Games Store direkt mit einem weiteren Horrorspiel, passend zum Oktober, weiter. Diesmal handelt es sich dabei um Fear the Spotlight, ein gruseliges Third-Person-Abenteuer, das erst ab 16 Jahren freigegeben ist. Das Spiel mag nicht mit atemberaubend realistischer Grafik überzeugen, hat aber dennoch sehr viel zu bieten.

Dazu gehört eine packende Story, die dich in die dunkle Vergangenheit der Sunnyside High entführt. Alleine bist du plötzlich bösen Monstern ausgeliefert, die dich durch die verlassenen Korridore der einst sicheren Schule jagen. Um zu entkommen, musst du das Geheimnis aufdecken, das sich hinter einer mörderischen Tragödie versteckt, welche sich vor Jahrzehnten genau hier ereignet hat.

Aktuell ist Fear the Spotlight noch nicht im Epic Games Store verfügbar. Bei Steam hat das Spiel allerdings bereits die höchste Stufe der positiven Bewertungen erhalten. Satte 97 Prozent aller Spieler empfehlen das Horror-Abenteuer, welches für gewöhnlich 20 Euro kostet, weiter.

Dieses Horrorspiel sorgt für große Begeisterung.