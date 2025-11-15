Nach mehr als 20 Jahren: Bekommen wir endlich Half-Life 3?

Bis zur Veröffentlichung von Half-Life: Alyx wurde die Half-Life-Serie von einigen für tot gehalten. Als Alyx auf den Markt kam, galt das Spiel als eines der besten VR-Spiele, das bis heute entwickelt wurde. Es blieb aber aufgrund seines VR-Formats für viele Spieler unerreichbar. Seither haben viele Spieler auf einen neuen Teil der Half-Life-Reihe gewartet. Und wie vertrauenswürdige Leaker berichten, haben diese Spieler vielleicht gerade Glück.

Half-Life 3 könnte bald angekündigt werden

Zwei Leaker stecken hinter den neuesten Gerüchten, die behaupten, dass eine Ankündigung von Half-Life 3 durch Valve nur noch wenige Wochen entfernt ist. Diese Leaker heißen GabeFollower und Tyler McVicker, wobei letzterer ein Dataminer ist, der zuvor Half-Life: Alyx geleakt hat. Ihm zufolge wurde der Code von Half-Life 3 entdeckt, was die Hoffnung der Spieler auf eine lang erwartete Fortsetzung neu entfacht.

Mehr als 20 Jahre sind seit der Veröffentlichung von Half-Life 2 vergangen, und noch länger ist es her, dass das ursprüngliche Half-Life ein ganzes Genre revolutioniert hat. Das Spiel kombinierte geschickt FPS-Gameplay mit einer tiefgründigen und fesselnden Geschichte. Ein Konzept, das sich bis heute großer Beliebtheit erfreut.

Leider ist über Half-Life 3, abgesehen von seiner angeblichen Existenz, nicht viel mehr bekannt. Wir können nur darüber spekulieren, wohin dieses Spiel die Serie in Bezug auf Story und Gameplay führen wird. Aber es scheint, als ob Valve einen Lauf hat, und eine Ankündigung von Half-Life 3 direkt nach der Enthüllung der Steam Machine könnte 2025 zu einem der monumentalsten Jahre für das Unternehmen machen.

Wann werden wir mehr wissen?

Wenn Half-Life 3 tatsächlich existiert, wie die Leaks vermuten lassen, könnte Valve das Spiel eher früher als später ankündigen, um von dem aktuellen Hype und der Aufmerksamkeit rund um die Steam Machine zu profitieren. Wann genau diese Ankündigung erfolgen wird, bleibt jedoch völlig ungewiss. Die Leaker haben einige Theorien aufgestellt. Die drehen sich um die Game Awards und den Jahrestag des Spiels am 19. November.

Da diese Termine aber schnell näher rücken, weiß niemand mit Sicherheit, ob die Ankündigung überhaupt für 2025 auf dem Plan steht. Derzeit können Spieler nicht viel mehr tun als Tee trinken und abwarten. Der Hype um den Leak lässt darauf schließen, dass Half-Life auch nach mehr als 20 Jahren noch immer sehr beliebt ist und eine Fortsetzung immens erfolgreich sein könnte.