Nur für kurze Zeit: 2 hochwertige Videospiele komplett kostenlos

Jede Woche kannst du bei Videospielen Geld sparen, indem du dir das aktuelle Angebot im Epic Games Store ansiehst. Die Qualität und das Genre der Gratisspiele variieren stark, daher lohnt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, um keine tollen Angebote zu verpassen. Wenn dir das Spiel der Woche nicht zusagt, kannst du es getrost auslassen. Diese Woche kannst du „Scourgebringer“ und „Songs of Silence“ herunterladen.

Die kostenlosen Spiele dieser Woche

Scourgebringer

Bist du ein Fan von Retro-Spielen? Wenn ja, ist „ScourgeBringer“ das richtige Spiel für dich. Dieser rasante Schurken-Plattformer hat eine Menge zu bieten. Von der epischen Retro-Grafik bis hin zum wirklich herausragenden Gameplay gibt es gute Gründe, warum die Spieler das Spiel mit satten 4,8 von 5 Sternen bewertet haben.

Normalerweise kostet das Spiel rund 17 Euro im Epic Games Store. Aber diese Woche kannst du es für eine begrenzte Zeit kostenlos herunterladen.

Lade ScourgeBringer aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel ist temporeich und retro.

Songs of Silence

Hast du dich jemals gefragt, was wohl passiert wäre, wenn du am Helm epischer historischer Belagerungen gestanden hättest? Mit „Songs of Silence“ kannst du es selbst herausfinden! Das Spiel ermöglicht es dir, Armeen anzuführen, gefallene Königreiche wieder aufzubauen und durch strategisches Denken und eine fesselnde Erzählung zu Größe aufzusteigen. Über das reine Gameplay hinaus bietet Songs of Silence kunstvolle Grafik und eine einzigartige Ästhetik. Auf deiner Reise kannst du 22 einzigartige Schauplätze in verschiedenen Biomen entdecken, und du wirst auf viele verschiedene Fraktionen und Charaktere treffen.

Das Spiel war bisher nicht im Epic Games Store erhältlich und feiert daher diese Woche seine Ankunft im Store. Aus diesem Grund kannst du das Spiel kostenlos herunterladen und danach für immer behalten.

Lade Songs of Silence aus dem Epic Games Store herunter.

Songs of Silence bietet epische Belagerungen und eine tolle Geschichte.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Zoeti

Nächste Woche kannst du ein Spiel namens „Zoeti“ kostenlos aus dem Epic Games Store herunterladen. In diesem rundenbasierten Roguelike geht es um ein Deck aus Spielkarten, mit dem du Kartenkombinationen erstellen und Fähigkeiten im Kampf aktivieren kannst. Du kannst dein Deck durch Kämpfe aufwerten, Upgrades entdecken oder Hilfe von den Einheimischen erhalten. Je weiter du spielst und fortschreitest, desto größer ist deine Chance, die böse Macht zu besiegen, die das Land heimsucht.

Zoeti kostet normalerweise rund 16 Euro im Epic Games Store. Nächste Woche kannst du das Spiel für eine begrenzte Zeit kostenlos herunterladen. Auf Steam hat das Spiel allgemein positive Kritiken erhalten. Der Hauptkritikpunkt ist die kurze Spieldauer, aber da der Preis nächste Woche auf Null sinkt, solltest du dir das Spiel für ein paar Stunden Spaß ansehen.

Lade Zoeti aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel besticht durch seine charmante Grafik und sein fesselndes Gameplay.