Stiftung Warentest: Nur ein Controller erhält Note „sehr gut“

Manche Spiele sind für die Tastatur ausgelegt, für andere sollte man lieber einen Gaming-Controller zücken. Die Frage ist nur, welchen? Mittlerweile existieren unzählige verschiedene Gamepads für den PC. Und selbst innerhalb eines Ökosystems wie dem von Sony oder Microsoft haben Spieler mehrere Modelle zur Auswahl. Nun hat sich Stiftung Warentest 18 beliebte Gaming-Controller angeschaut. Das Ergebnis: Zwei Gamepads stechen aus der Masse hervor. Dabei schlägt sich einer besonders gut, während der andere besonders schlecht dasteht.

Testsieger: Das ist der beste Spiele-Controller

Insgesamt haben von den 18 getesteten Gamepads elf Modelle das Gesamturteil „gut“ und fünf Geräte die Note „befriedigend“ erhalten. Ein weiterer Controller ist nur „ausreichend“ (3,8) und einer „sehr gut“ (1,5). Bei letzterem handelt es sich um den Sony DualSense Edge Wireless Controller. Kostenpunkt im Preisvergleich bei bekannten Anbietern: ab rund 185 Euro. Eine stolze Summe, doch die Investition scheint sich auszuzahlen. So erhielt der DualSense Edge in sämtlichen Testkategorien die Noten „gut“ oder „sehr gut“. Mit einer Ausnahme.

Zu den Kategorien gehören etwa Praxistest, Handlichkeit, Bedienung, Kompatibilität und Haltbarkeit. Die einzige Kategorie, bei der der Sony-Luxuscontroller ein „befriedigend“ erhielt, waren die Schadstoffe. Dabei hat Stiftung Warentest die Gamepads nach eigenen Angaben auf „polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Phthalat-Weichmacher sowie kurz- und mittelkettige Chlorparaffine“ untersucht. Kompatibel ist Sonys DualSense Edge Wireless Controller derweil nicht nur mit dem Hauptsystem, sondern auch mit Windows (eingeschränkt) sowie mit Android/iOS (Tablet).

DualSense Edge Wireless Controller

Großer Verlierer von Stiftung Warentest

Auf dem letzten Platz findet sich der PDP Realmz Wireless Controller wieder. Dieser wurde in erster Linie für die Xbox Series X/S konzipiert, ist jedoch auch unter Windows nutzbar. Auffällig ist, dass der Gamepad sich im Allgemeinen gar nicht mal schlecht schlägt. So rangieren die Noten in den Unterkategorien größtenteils zwischen „sehr gut“ und „befriedigend“. Dafür gibt es einen großen Negativ-Ausschlag in der Kategorie Haltbarkeit. Dahinter steckt ein Dauertest, im Rahmen dessen Analogstick, Trigger-Tasten und sonstige Elemente auf die Probe gestellt werden. Das Ergebnis im Fall des PDP Realmz Wireless Controllers: „mangelhaft“ (4,9).

Abschließend bleibt zu erwähnen, dass, obwohl der Sony DualSense Edge Wireless Controller als Testsieger hervorging, gleich mehrere weitere Gamepads nur minimal schlechtere Wertungen vorweisen. Wenn du mehr zu den getesteten Controllern erfahren möchtest, geht es hier zur vollständigen Untersuchung von Stiftung Warentest.