110 Euro geschenkt: Dieses Videospiel ist nur eine Woche kostenlos

Jede Woche kannst du bei Videospielen Geld sparen, indem du dir das aktuelle Angebot im Epic Games Store anschaust. Die Qualität und das Genre der Gratisspiele variieren stark, daher lohnt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, um keine tollen Angebote zu verpassen. Wenn dir das Spiel der Woche nicht zusagt, kannst du es getrost auslassen. Diese Woche kannst du „Felix The Reaper“ und „Idle Champions of the Forgotten Realms“ herunterladen.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

Felix The Reaper

Das erste kostenlose Spiel der Woche ist ein Spiel namens „“Felix The Reaper“. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein anspruchsvolles Einzelspieler-Puzzle-Abenteuer, das trotz seiner eher fröhlichen Optik überraschend düster ist. Wie der Name schon sagt, schlüpfst du in die Rolle von Felix, dessen Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass Menschen sterben. Du kannst sie jedoch nicht einfach umbringen und so deine Karten offenlegen. Stattdessen musst du im Verborgenen agieren und eine Reihe von Vorfällen arrangieren, die letztendlich zum Tod führen.

Das Spiel kostet normalerweise etwa 10 Euro, aber diese Woche kannst du es kostenlos herunterladen. Auf Steam hat das Spiel sehr positive Bewertungen erhalten, wobei viele Spieler die Rätsel und den hohen Schwierigkeitsgrad loben. Wenn du also ein Fan von anspruchsvollen Puzzlespielen bist, solltest du dieses Spiel ausprobieren, solange es im Angebot ist.

Lade Felix The Reaper aus dem Epic Games Store herunter.

Einige der Rätsel in diesem Spiel sind wirklich anspruchsvoll.

Idle Champions der Vergessenen Reiche

„Idle Champions of the Forgotten Realms“ ist ein kostenloses Spiel, aber das bedeutet nicht, dass du in dieser Woche nicht etwas Geld sparen kannst. Wenn du dich bis zum 13. November einloggst, dann kannst du über 100 Euro sparen. Dieses Angebot hilft dir dabei, im Spiel voranzukommen, und erleichtert deinen Start. Wenn du also auf der Suche nach einem neuen Spiel im D&D-Stil bist, könnte das hier genau das Richtige sein.

Lade Idle Champions of the Forgotten Realms aus dem Epic Games Store herunter.

Ein Bildschirmfoto des Spiels Idle Champions.

Ein Vorgeschmack auf die kostenlosen Spiele der nächsten Woche

ScourgeBringer

Bist du ein Fan von Retro-Spielen? Wenn ja, dann ist ScourgeBringer das richtige Spiel für dich. Dieser rasante Schurken-Plattformer hat eine Menge zu bieten. Von der epischen Retro-Grafik bis hin zum wirklich herausragenden Gameplay gibt es einen guten Grund, warum Spieler das Spiel mit satten 4,8 von 5 Sternen bewertet haben.

Normalerweise kostet das Spiel rund 17 Euro im Epic Games Store. Aber nächste Woche kannst du das Spiel für eine begrenzte Zeit kostenlos herunterladen.

Lade ScourgeBringer aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel ist rasant und retro.

Lieder der Stille

Hast du dich jemals gefragt, was passiert wäre, wenn du an der Spitze von epischen historischen Belagerungen gestanden hättest? Mit „Songs of Silence“ kannst du es selbst herausfinden! Das Spiel ermöglicht es dir, Armeen anzuführen, gefallene Königreiche wieder aufzubauen und durch strategisches Denken und eine fesselnde Erzählung zur Größe aufzusteigen. Über das reine Gameplay hinaus bietet Songs of Silence kunstvolle Grafiken und eine einzigartige Ästhetik. Auf deiner Reise kannst du 22 einzigartige Schauplätze in verschiedenen Biomen entdecken, und du wirst vielen verschiedenen Fraktionen und Charakteren begegnen.

Das Spiel ist noch nicht im Epic Games Store erhältlich, aber es wird nächste Woche im Store erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt kannst du das Spiel kostenlos herunterladen und danach für immer behalten.

Lade Songs of Silence aus dem Epic Games Store herunter.

Songs of Silence bietet epische Belagerungen und eine tolle Geschichte.