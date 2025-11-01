Zwei Horror-Hits kostenlos: Gratis-Schocker für Halloween-Gamer

Jede Woche kannst du bei Videospielen Geld sparen, indem du dir das aktuelle Angebot im Epic Games Store ansiehst. Die Qualität und das Genre der kostenlosen Spiele variieren stark, daher lohnt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, um keine tollen Angebote zu verpassen. Wenn dir das Spiel der Woche nicht zusagt, kannst du es natürlich auch überspringen. Diese Woche kannst du Bendy and the Ink Machine und Five Nights at Freddy’s: Into the Pit.

Kostenlose Spiele dieser Woche

Bendy und die Tintenmaschine

Bist du bereit, dich in ein weiteres Horrorspiel zu stürzen? Das solltest du, denn das ist es, was du mit Bendy and the Ink Machine bekommst. Dieses First-Person-Puzzle-Action-Horrorspiel beginnt in der Vergangenheit und endet in einer sehr dunklen Zukunft.

Du schlüpfst in die Rolle von Henry, der die Dämonen seiner Vergangenheit wieder aufleben lässt, indem er die verlassene Trickfilmwerkstatt erkundet, in der er früher gearbeitet hat. Mach dich auf schockierende Wendungen gefasst, während du die spannende Geschichte des Spiels enträtselst. Normalerweise kostet Bendy and the Ink Machine etwa 18 Euro. Jetzt ist das Spiel für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich.

Lade Bendy and the Ink Machine aus dem Epic Games Store herunter.

Sind Sie bereit für eine Reise in die Vergangenheit?

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit

Wenn du in den vergangenen zehn Jahren nicht unter einem Felsen gelebt hast, ist dir Five Nights at Freddy’s wahrscheinlich ein Begriff. Into the Pit ist eine Neuauflage des klassischen Spielprinzips. Kannst du in diesem Horrorspiel fünf Nächte voller Schrecken überleben? Bewege dich in einer heruntergekommenen Pizzeria und vermeide den Tod um jeden Preis. Du reist durch die Zeit, sammelst Hinweise und entkommst einer Bedrohung, die dich unerbittlich verfolgt.

Auf Steam hat das Spiel überwältigend positive Kritiken erhalten. Es wird üblicherweise zu einem Preis von ebenfalls knapp 18 Euro verkauft, ist aber bis nächsten Donnerstag kostenlos im Epic Games Store erhältlich.

Download Five Nights at Freddy’s: Into the Pit aus dem Epic Games Store.

Dieses Spiel bietet eine neue Sichtweise auf ein klassisches Konzept.

Magst du Horrorspiele oder wartest du darauf, dass diese Zeit des Jahres endlich vorbei ist? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen!