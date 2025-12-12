Weihnachten ist eine wunderbare Zeit für Gamer. Das liegt daran, dass der Epic Games Store den ganzen Dezember über eine Reihe von hochwertigen Spielen kostenlos verschenkt. Und dieses Jahr beginnt der Online-Games-Store mit einem Paukenschlag. Das Spiel, das du jetzt kostenlos herunterladen kannst, ist eines der besten Spiele aller Zeiten und kostet normalerweise satte 60 Euro. Aber nicht heute. Heute kannst du das Spiel kostenlos bekommen und es für immer in deiner Bibliothek behalten. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Epic Games Store-Konto, das du kostenlos und ohne jegliche Verpflichtungen erstellen kannst.

Das kostenlose Spiel dieser Woche im Epic Games Store

Hogwarts Legacy

Egal, ob du J. K. Rowling liebst oder hasst, es lässt sich nicht leugnen, dass Hogwarts Legacy objektiv gesehen ein großartiges Spiel ist. Und da du es jetzt kostenlos bekommen kannst, hält dich nichts davon ab, direkt in eine wunderbare, magische Welt einzutauchen.

Hogwarts Legacy spielt lange bevor ikonische Figuren wie Harry Potter überhaupt geboren wurden. Es entführt dich in eine Zeit vor Voldemort, aber das bedeutet nicht, dass es ohne Gefahr ist. Deine Geschichte wird von einer geheimnisvollen, uralten Magie geprägt, die nur wenige Zauberer und Hexen besitzen. Sie ist mächtig genug, um das Land in unvorstellbarer Weise zu formen, und sogar Hogwarts selbst wurde von ihr erbaut.

Es ist also kein Wunder, dass böse Mächte schnell versuchen, sich einzumischen, wenn sich deine Wege mit denen einiger der mächtigsten Wesen dieser Welt kreuzen. Zwischen der Teilnahme am Unterricht im Schloss, der Verfeinerung deiner Flugkünste und der Entschlüsselung eines fesselnden Geheimnisses wird das Leben in Hogwarts nie langweilig.

Das Leben in Hogwarts wird nie langweilig.

Das Spiel zeichnet sich nicht nur durch seine Geschichte aus, sondern auch durch seine vielen Anpassungsmöglichkeiten. Als ich das Spiel kurz nach seiner Veröffentlichung getestet habe, war ich überrascht, wie realistisch das Erlebnis ist. Wenn du also schon immer davon geträumt hast, ein Teil dieses magischen Universums zu sein, solltest du dieses Spiel unbedingt ausprobieren.

Normalerweise kostet es satte 60 Euro, aber du kannst es nur eine Woche lang kostenlos herunterladen. Das Angebot endet am 18. Dezember, wenn ein neues kostenloses Spiel enthüllt wird.

Lade Hogwarts Legacy aus dem Epic Games Store herunter.