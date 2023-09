Tesla, Golf & Corolla geschlagen: Das ist das meistverkaufte Auto der Welt

Man könnte meinen, Volkswagen, Tesla oder andere deutsche oder amerikanische Auto-Hersteller sahnen die Spitzenplätze bei den Verkaufscharts ab. Doch der Spitzenreiter in der Rubrik „meistverkauftes Auto der Welt“ ist ein ganz anderer. Schon im Jahr 2021 hat der japanische Automobilhersteller Toyota den Titel des weltweit meistverkauften Autos ergattert. Und auch im vergangenen Jahr haben sie sich den Titel geholt. Doch welches ihrer vielen Modelle hat 2022 gewonnen?

Das ist das meistverkaufte Auto 2022

Tesla ist derzeitig sehr beliebt und sie hatten 2022 zwei Modelle, die sich gut verkauft haben, aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie das weltweit meistverkaufte Auto produziert haben. Toyota ist ein vielfältiger Hersteller. Mit einem Startpreis von etwas über 16.000 Euro ist der Toyota Aygo X ihr günstigstes Auto. Der Hersteller bietet aber Autos in jedem Preissegment und in allen Fahrzeugklassen an.

Statista zufolge war 2022 der Toyota RAV4 mit rund 1,02 Millionen verkauften Einheiten an der Spitze der Top-10. In diesem Jahr gab es keinen Pkw, welcher häufiger ausgeliefert wurde. Das Fahrzeug hat einen Grundpreis von weniger als 60.000 Euro. Dies ist nicht alles, auch der allbekannte Toyota Corolla konnte sich mit 992.000 verkauften Modellen einen Platz in der obersten Liga sichern. Seit 1966 wird der Corolla gebaut und bislang verkaufte Toyota ihn 47,5 Millionen Mal. Zum Vergleich: Mit 482.000 verkauften Autos landete das Tesla Model 3 im vergangenen Jahr auf dem zehnten Platz.

Was ist mit den deutschen Autoherstellern?

Deutsche Autobauer sind in dem Top-zehn-Ranking nicht zu finden. Trotz allem sieht es hierzulande anders aus. Laut Statista gab es 2022 in Deutschland 84.000 Neuzulassungen vom Volkswagen Golf, und der VW Tiguan zählte 59.000 Neuzulassungen. Beide belegten hierzulande die zwei ersten Plätze der meistverkauften Autos. Zudem gehörte VW im vorigen Jahr zu den wertvollsten Marken. Vor zwei Jahren erreichten sie einen Umsatz von circa 250 Milliarden Euro.