Tesla: Diese Autos erhalten ein Upgrade

Das Tesla Model Y des US-amerikanischen Elektroautoherstellers war im ersten Quartal dieses Jahres das weltweit meistverkaufte Auto. In einem Zeitraum von drei Monaten wurden insgesamt 267.000 E-SUVs zugelassen. Aber Tesla hat zurzeit noch drei weitere Modelle im Angebot. Diese sind das Model S, Model X und Model 3. Doch jetzt bietet der Autohersteller Haltern von älteren Modellen des Model S und Model X ein Upgrade an.

Tesla: Upgrade für mehr Reichweite

Einem Medienbericht des Fachmagazins The Driver zufolge bieten sie die Upgrades bislang nur in Australien an. Dort können Tesla-Halter einen Termin in einer vorgesehenen Werkstatt vereinbaren und die Kapazität der Batterie des Fahrzeugs auf 90-Kilowattstunden (kWh) oder auf 100-kWh aufrüsten. Jedoch muss der Tesla hierfür noch den Akku mit 75-Kilowattstunden verbaut haben oder auch bekannt als Tesla Model S 75D und Tesla Model X 75D. Die Fahrzeuge könnten dadurch mehr Reichweite gewinnen.

Ein Tesla-Fahrer hat das Update bereits in Anspruch genommen. Auf X teilte er mit: „Mein 7-Sitzer hat jetzt 130 zusätzliche Kilometer, welche die Reichweite von 309 km auf 440 km befördern.“ Aber das Upgrade ist allerdings kein Schnäppchen, denn von der 75-kWh-Batterie auf die 90-kWh-Batterie zu wechseln kostet satte 27.000 australische Dollar, umgerechnet 16.000 Euro. Das Upgrade auf 100-kWh-Batterie kostet 45.000 Dollar, umgerechnet betragen das 27.000 Euro. Auch nach dem Upgrade kann das Fahrzeug weiterhin am kostenlosen Supercharger laden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wird es das Upgrade auch in Deutschland geben?

Nur in Australien können Tesla-Fahrer das Upgrade in Anspruch nehmen. Wir haben für dich bei Tesla angefragt. Der Autokonzern bleibt uns bisher eine Antwort schuldig. Wir geben dir jedoch ein Update, sobald uns eine Aussage des Herstellers vorliegt. Somit ist es unklar, ob es das Upgrade auch in anderen Ländern geben wird.