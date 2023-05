Tesla am Ende: Elektroautoriese reitet in die Krise 

Vor 15 Jahren brachte Tesla sein erstes Modell auf den Markt und erreichte spätestens durch den Einstieg von Elon Musk im Jahr 2004 Weltruhm. Doch jetzt scheint die Marke nicht mehr das auszuzeichnen, was sie einst groß machte. Die Webseite Axios hat jüngst eine Umfrage gestartet, in der sie von den Teilnehmern wissen wollte, welche zwei Unternehmen ihrer Meinung nach den besten und schlechtesten Ruf haben. Nach der Auswertung der Ergebnisse wurde eine Liste mit 100 Unternehmen erstellt.

Nicht nur Tesla verliert an Beliebtheit

Immer mehr aus Amerika stammende Automarken scheinen demnach in den USA an Ansehen zu verlieren. Die sieben am besten von den Umfrageteilnehmern bewerteten Automarken stammen alle nicht aus den USA. In der Liste der beliebtesten Automarken belegt Toyota den ersten Platz – segmentübergreifend laut Umfrageauswertung auf Platz 6 der beliebtesten Marken in den USA zu finden. Auf den weiteren Plätzen der beliebtesten Automarken folgen Honda, Subaru, BMW und Ford. Auch General Motors und Volkswagen liegen im Ranking noch vor Tesla und Chrysler. Tesla erreicht im Gesamtranking nur noch einen 62. Platz, Chrysler Platz 67.

Auf unsere Nachfrage, was der Grund sei, dass Tesla so unbeliebt in den USA geworden ist, wollte sich das Unternehmen nicht näher zu den Gründen äußern. Innerhalb von einem Jahr hat der US-amerikanische Elektroautobauer im Gesamtranking insgesamt 50 Plätze verloren. Von allen Unternehmen ist Tesla in der jährlich stattfindenden Umfrage am tiefsten abgestürzt.

Das sind die unbeliebtesten Unternehmen in den USA

Unabhängig von dem Ranking der (un)beliebtesten Automobilhersteller landete Twitter auf einem weitaus schlechteren Platz. Der Tech-Riese hat es im Gesamtranking gerade noch in die Top 100 geschafft – Platz 97. Die Top drei der unbeliebtesten Unternehmen bilden die Fox Cooperation, die bankrottgegangene Kryptobörse FTX und auf dem letzten Platz die Trump Organization.