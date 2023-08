Preiserhöhung bei der Telekom: Telekom-Chef macht klare Ansage

5 Euro sind es, die zahlreiche Vodafone-Bestandskunden jetzt monatlich mehr zahlen müssen. Vodafone hat vielen Bestandskunden in den vergangenen Monaten eine Preiserhöhung zukommen lassen – selbstverständlich mit der Möglichkeit der (außerordentlichen) Kündigung. Und auch 1&1 hat für viele Bestandskunden die Preise erhöht. Doch was macht der größte deutsche Festnetzanbieter, die Deutsche Telekom? Werden auch hier die Kunden künftig mehr zahlen müssen als eigentlich vereinbart. Telekom-Chef Tim Höttges nutzte die Vorstellung der aktuellen Quartalszahlen, um dazu Stellung zu beziehen.

Telekom-Chef: Preiserhöhung wäre notwendig

Eigentlich, so ließ er durchblicken, müsse man die Preise deutlich anheben. Man müsse feststellen, das Lebensmittelpreise im vergangenen Jahr teilweise im zweistelligen Prozentbereich angehoben wurden, während die Preise im Telekommunikationssektor sogar um ein Prozent fielen. Man müsste die Preise in vielen Bereichen erhöhen, weil die Kosten für die Telekom gestiegen seien. Der Energiebereich dürfte neben den Personalkosten dabei wohl der ausschlaggebende Treiber sein.

Doch Höttges beruhigte zumindest bestehende Kunden. „Wir sind nicht in der Lage, aufgrund der extrem hohen Wettbewerbsintensität, auch befeuert durch die virtuellen Netzbetreiber oder durch die Drittnutzer auf unseren Netzen, die Preise an die Kunden weiterzugeben“, so der Telekom-Chef.

Man wolle die Marktanteile und die Kunden behalten – bei einer hohen Kundenzufriedenheit. Damit ließ er durchblicken, dass er fürchtet, bestehende Kunden mit einer Preiserhöhung aufzuschrecken und theoretisch sogar verlieren zu können. Ähnliches war Vodafone passiert. Zudem ist der Telekom – wohl auch aufgrund der ohnehin schon hohen Preise – wichtig, dass die Kunden zufrieden sind. Dazu hat man sich schon vor geraumer Zeit den Slogan „Kunden zu Fans machen“ als Maßstab gegeben.

Marktdruck für Preiserhöhung zu hoch

„Mir ist der Kunde, den ich betreuen darf, wichtiger als die schnelle Mark, die sich der eine oder andere Anbieter derzeit wünscht“, führte Höttges weiter aus. Dabei hatte aber auch die Telekom in der Vergangenheit schon an der ein oder anderen Stelle die Preise angehoben. Dabei ging es aber einerseits um die Tarife für Neukunden, die im April im DSL-Markt um 3 Euro monatlich stiegen. Auch Optionen wie Magenta Sport wurden zuletzt für Neukunden spürbar teurer. Andererseits zoge die Konditionen aber auch bei Bestandskunden an. Aber nur in seit Jahren nicht mehr vermarkteten Tarifen, etwa reinen Festnetzanschlüssen ohne Internet.

In Kürze wird die Telekom für Neukunden auch Festnetztarife mit einer Laufzeit von nur einem Monat anbieten.