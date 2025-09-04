Immer wieder gibt es in der Kunden-App der Telekom „Mein Magenta“ Aktionen für die Kunden. Manchmal sind es „nur“ Prio-Tickets für Konzerte, also vorgezogene Ticket-Vorverkäufe für beliebte Bands. Doch oft genug gibt es auch Rabatte für Produkte, wie zuletzt für Amazon–Echo-Geräte, die dank des Rabatts so günstig wie noch nie zu haben waren. Aber auch Gratis-Produkte tauchen immer wieder unter der Rubrik Magenta Moments, die neuerdings Benefits heißt, auf.

Kostenlos-Aktion für alle Telekom-Kunden

Für den September plant die Telekom nun, so viele Kostenlos-Aktionen einzustellen wie schon lange nicht mehr. Das hat sie in der entsprechenden Rubrik der Kundenservice-App angekündigt. Dabei handelt es sich um Aktionen aus den verschiedensten Bereichen. Unter dem Motto „September – ein Monat, zahlreiche Geschenke“ startet die Aktion schon morgen. Anlass ist das dreijährige Bestehen von Magenta Moments. Im Laufe des Monats werden immer wieder Aktionen freigeschaltet, von denen du als Telekom-Kunde profitieren kannst. Allerdings: Die Gutscheine sind limitiert. Es gilt also, schnell zu sein.

McDonald’s, Tankgutschein und Kino kostenlos

Zum Start gibt es ab 2. September einen Gutschein für ein McDonald’s-Frühstücksprodukt nach Wahl. Außerdem einen weiteren Gutschein für einen Kaffee oder Cappuccino bei derselben Kette. Nun kann man zu McDonald’s stehen, wie man will – wer dort Kunde ist, wird sich über die Gratis-Aktion freuen. Ab 4. September geht’s kostenlos ins Kino, ab 10. September verschenkt die Telekom eine Aral SuperCard im Wert von 10 Euro. Ab 15. September verschenkt die Telekom eine kostenlose Packung von Harry Kanes Oat Cocoa Crunch der von „Die Höhle der Löwen“ bekannten Marke 3Bears. Während die meisten Aktionen über Online-Gutscheincodes zur Einlösung laufen, musst du dir Letzteres im Telekom-Shop abholen – sofern es dort dann noch verfügbar ist.

Ob und welche weiteren Kostenlos-Aktionen die Telekom im September noch plant, ist unklar. Bis Ende September läuft außerdem die Sommer-Aktion der Telekom, bei der du DSL für vermeintlich 9,95 Euro bekommst. Wir haben uns diese Aktion genauer angesehen und raten dir davon ab, sie zu buchen.

